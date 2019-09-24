26-летняя Алена Шишкова показала экстремально стройную фигуру и столкнулась с жесткой критикой

Видео, которым поделилась Алена Шишкова в своем блоге, обеспокоило ее подписчиков.

«В этом нет ничего сексуального», «Такое тело — это ненормально! Я вам добра желаю, вам необходимо набрать вес», «Неужели вы правда не видите, что это похоже на опасную стадию анорексии? Вы же подаете пример молодым девочкам», — отреагировали они.

«Дорогие мои подписчики, заканчивайте меня троллить! Я ем и ем много. Если так вышло, что я не могу поправиться, то это нужно ссылать на метаболизм, а не на анарексию», — ответила Алена. Позже возможность оставлять комментарии модель и вовсе отключила.