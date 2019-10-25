Сияющее платье с декольте от Tom Ford, огромная цепь и яркий макияж: 46-летняя Хайди Клум показала дерзкий образ

Самая известная немецкая супермодель Хайди Клум недавно вышла замуж. Пробыв недолго в медовом месяце, она с новыми силами и задором ворвалась в работу. Съемки у 46-летней красавицы сменяют одна другую. Отчеты о них Хайди выкладывает в Instagram, который ведет активнее любого блогера.

Новое видео на ее странице вызвало настоящую волну восторга среди подписчиков. Клум, известная смелостью в выборе нарядов, в очередной раз поразила фанатов. Модель показала кадры со съемок, на которых позирует в шикарном сверкающем платье Tom Ford. На хрупкой шее красавицы во время фотосессии красовалась массивная цепь. Но внимание поклонников Хайди привлек ее яркий макияж и глубокое декольте, подчеркнувшее красоту ее бюста.