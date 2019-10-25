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Сияющее платье с декольте от Tom Ford, огромная цепь и яркий макияж: 46-летняя Хайди Клум показала дерзкий образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Хайди Клум старше мужа Тома Каулитца на 16 лет

Фото: Instagram

Супермодель регулярно впечатляет поклонников смелыми нарядами.

Самая известная немецкая супермодель Хайди Клум недавно вышла замуж. Пробыв недолго в медовом месяце, она с новыми силами и задором ворвалась в работу. Съемки у 46-летней красавицы сменяют одна другую. Отчеты о них Хайди выкладывает в Instagram, который ведет активнее любого блогера.

Новое видео на ее странице вызвало настоящую волну восторга среди подписчиков. Клум, известная смелостью в выборе нарядов, в очередной раз поразила фанатов. Модель показала кадры со съемок, на которых позирует в шикарном сверкающем платье Tom Ford. На хрупкой шее красавицы во время фотосессии красовалась массивная цепь. Но внимание поклонников Хайди привлек ее яркий макияж и глубокое декольте, подчеркнувшее красоту ее бюста.

«Не было еще ни одного наряда Tom Ford, который бы мне не понравился», — подписала она видео.

«Красавица», «Это невероятное сияние», «Ты идеальна», «Королева гламура», «Фантастическая», — написали на разных языках в комментариях.

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Feeling blue today 💙

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Хайди Клум также известна как ярая поклонница Хэллоуина, который отмечают в конце октября. Костюмы для него модель начинает готовить за несколько месяцев. Каждый раз она поражает ими публику. Некоторые ее образы были исполнены настолько виртуозно, то ее не могли узнать в гриме. Кстати, в своем Instagram Хайди уже показала кадры из мастерской, где ей делают новый костюм. Она предложила угадать, в виде какого персонажа появится в этом году.

Фото и видео: Instagram

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