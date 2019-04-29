«Слава богу, я была пристегнута»: певица МакSим заговорила после серьезного ДТП

Около недели назад МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Фотографии из больницы, которые опубликовала ее менеджер, ужаснули поклонников певицы: их любимица была вся в синяках. Комментарий менеджера тоже вселял опасения: она назвала состояние подопечной «непростым». Наконец певица сама вышла на связь с прессой.

«Слава богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось. Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Потом водитель рассказал, как авто закрутило и мы чудом не оказались в кювете», — рассказала она представителям журнала «СтарХит».

В ближайшее время певица планирует вернуться к работе. Дома ее ждут дочери. Чуть больше года назад семья отметила новоселье.