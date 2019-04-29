«Слава богу, я была пристегнута»: певица МакSим заговорила после серьезного ДТП

Около недели назад МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Фотографии из больницы, которые опубликовала ее менеджер, ужаснули поклонников певицы: их любимица была вся в синяках. Комментарий менеджера тоже вселял опасения: она назвала состояние подопечной «непростым». Наконец певица сама вышла на связь с прессой.
«Слава богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось. Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Потом водитель рассказал, как авто закрутило и мы чудом не оказались в кювете», — рассказала она представителям журнала «СтарХит».
В ближайшее время певица планирует вернуться к работе. Дома ее ждут дочери. Чуть больше года назад семья отметила новоселье.
Съемки нового клипа «Абонент не доступен», на которые спешила МакSим, пришлось отложить. Масштабный гастрольный тур по России также перенесли.
Passion.ru желает МакSим скорейшего выздоровления!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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