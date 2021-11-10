Шутить изволите: сколько зарабатывают Скулкина, Варнава и другие звезды КВН

Сегодня мы говорим о многих из них не только как о юмористах — они активно строят свои карьеры и известны уже благодаря личным достижениям. Издание «Вечерняя Москва» подсчитало, каковы сегодня заработки знаменитых кавээнщиков.

Звезда шоу «Четыре татарина» Екатерина Скулкина сегодня продолжает играть, работает в театре и очень популярна в телешоу. Ведение мероприятий тоже не стоит исключать — примерный доход звезды составляет 100 тысяч рублей в день, а за корпоратив ей платят 1 миллион рублей.

Капитан команды «Сборная Санкт-Петербурга» Дмитрий Хрусталев продолжает работу на телешоу и зарабатывает 3,5 миллиона долларов в год.

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава давно выступает соло и даже очаровала Киркорова, блистательно выступив в собственном шоу. Ее доход составляет 1,2 миллиона долларов в год.