Филипп Киркоров оценил новое провокационное шоу Екатерины Варнавы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Среди зрителей собралось много звезд российского шоу-бизнеса. Поддержать артистку пришел и Филипп Киркоров, который остался очень доволен работой.
Он не удержался и похвалил девушку публично, выступив с речью:
«Браво. Вы даже не представляете, что вы сделали для страны и для города. Это настоящая революция во всех смыслах, очень смело. Варнава, я хочу быть с тобой на одной сцене!».
Стоит отметить, что, несмотря на название, полностью Екатерина не обнажалась, хотя выступила практически топлес, соблюдая при этом необходимые правила приличия.
Следует отметить, что Филипп Киркоров тесно общается со многими звездами российского шоу-бизнеса и поддерживает в их начинаниях и проектах. Ранее о покровительстве и дружбе поп-короля рассказала актриса Наталья Бочкарева, отметив, что он великолепный друг и очень порядочный человек, несмотря на эпатажный образ, и добавила, что многие звезды смогли достичь больших успехов благодаря его поддержке.
Фото: Global Look press, instagram