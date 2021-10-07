Филипп Киркоров оценил новое провокационное шоу Екатерины Варнавы

Стоит отметить, что, несмотря на название, полностью Екатерина не обнажалась, хотя выступила практически топлес, соблюдая при этом необходимые правила приличия.

Следует отметить, что Филипп Киркоров тесно общается со многими звездами российского шоу-бизнеса и поддерживает в их начинаниях и проектах. Ранее о покровительстве и дружбе поп-короля рассказала актриса Наталья Бочкарева, отметив, что он великолепный друг и очень порядочный человек, несмотря на эпатажный образ, и добавила, что многие звезды смогли достичь больших успехов благодаря его поддержке.