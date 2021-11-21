Шоу от Михайлова, танцы с Королевой, песни дочери: Навка с размахом отметила 67-летие мамы

Фигуристка Татьяна Навка пышно отметила день рождения своей мамы Раисы Анатольевны. Родительнице олимпийской чемпионки исполнилось 67 лет, и семья отпраздновала это событие в ресторане. Музыкальное сопровождение обеспечивали не музыканты, а караоке, однако пели под аккомпанемент записанной музыки самые настоящие звезды.

Практически целый концерт дал Стас Михайлов. Под одну из его песен Татьяна Навка устроила танцы с мужем Дмитрием Песковым, который, кажется, чувствовал себя перед камерой не очень раскованно и комфортно.