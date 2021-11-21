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Шоу от Михайлова, танцы с Королевой, песни дочери: Навка с размахом отметила 67-летие мамы

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка организовала «звездный» банкет в честь дня рождения мамы Раисы Анатольевны. Кадрами торжества фигуристка позднее поелилась в соцсиальных сетях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка в образе для празднования 67-летия мамы

Фото: Instagram

Фигуристка Татьяна Навка пышно отметила день рождения своей мамы Раисы Анатольевны. Родительнице олимпийской чемпионки исполнилось 67 лет, и семья отпраздновала это событие в ресторане. Музыкальное сопровождение обеспечивали не музыканты, а караоке, однако пели под аккомпанемент записанной музыки самые настоящие звезды.

Практически целый концерт дал Стас Михайлов. Под одну из его песен Татьяна Навка устроила танцы с мужем Дмитрием Песковым, который, кажется, чувствовал себя перед камерой не очень раскованно и комфортно.

Виновница торжества (на фото — справа) с удовольствием подпевала хитам шансонье вместе с дочерями Татьяной и Наталией.

Татьяна Навка с мамой Раисой и сестрой Наталией.

Татьяна Навка с мамой Раисой и сестрой Наталией.

Фото: @tatiana_navka/Instagram

На празднике присуствовали и Наташа Королева и Жасмин. Певицы вместе с фигуристкой зажгли под бессмертный хит Игоря Николаева и его экс-супруги. Кадрами с танцами поделилась Инна Михайлова в соцсетях.

Однако одним из самых лучших подарков для именинницы стали песни в исполнении ее внучки Саши Жулиной. Старшая наследница Татьяны Навки ранее записала несколько собственных композиций, но на семейном празднике сделала выбор в пользу караоке.

К слову, в ресторане, судя по кадрам, не присуствовала младшая внучка именинницы Надя Пескова. Очевидно, девочка поздравила бабушку дома.

Ранее мы писали о том, что дочь Пескова и Навки после выступления на соревнованиях получила несправделиво низкие оценки. Позднее судьи пересмотрели решение и передали ребенку золотую медаль.

Фото и видео: @inamikhaylova, @tatiana_navka/Instagram; East News

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