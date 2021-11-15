«Вот что значит характер»: Дочь Навки все же получила медаль за соревнования после скандала

7-летняя Надежда Пескова участвовала в турнире Московской области среди девочек по третьему юношескому разряду по фигурному катанию, на котором и произошел инцидент.

Татьяна Навка поделилась в своем Instagram историей о том, как девочку незаконно засудили члены жюри.

«Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше, и вроде бы всё ничего... Это соревнования, жизнь и т.д. всё бывает, нет предела совершенству, скажите вы, и я, конечно, соглашусь... Но! Ответ судей на вопрос: «Почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?» поставил нас и меня лично в тупик.... платье не понравилось и музыка на их взгляд является пиаром моего нового шоу!» — пишет она.

Информация была предана огласке и спустя время Татьяне все же удалось добиться справедливости. Наде вручили медаль за первое место.

«Старания и труд, всё перетрут! Моя маленькая фигуристка тренировались, старалась и победила! Так держать дальше!Вот что значит характер, воля к победе и любовь к спорту!» — поделилась радостью со своими подписчиками Навка.