49-летняя Анита Цой вылечилась от коронавируса: «Отрицательный анализ!»

«Очаровательная наша певунья, мы рады за тебя, не зря молились за твоё выздоровление!», «Отличная новость с утра! Ура!!!», «Урааааа! Анита, какое же это счастье! Крепкого здоровья! Обнимаю», «Какая прекрасная новость. Здоровья Вам, Наша любимая, дорогая и неповторимая Анита», «Ураа, мы рады таким новостям, не болей пожалуйста больше», «Это очень хорошие новости», «Урааа!!!Поздравляю Вас!!!Скорейшего выздоровления и выписки Домой!!!Берегите себя», «Ура, ура, ура! Очень рада за Вас, Анита!!!!», «Рада за тебя, Анита! Всегда будь такой позитивной!» — радуются вместе с певицей ее друзья и поклонники (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

О госпитализации Аниты Цой стало известно 30 июня. Пресс-секретарь артистки Анна Кружель подчеркивала, что Анита соблюдала все меры предосторожности и ответственно относилась к режиму самоизоляции. Поэтому пока никто не может предположить, где певица подхватила вирус.

Отметим, по данным оперативного штаба, на 11 июля в России зафиксировано 720 547 случаев заболевания COVID-19, 6611 из которых выявлены за последние сутки. Всего выздоровели 497 446 человек, скончались 11 205.