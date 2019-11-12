«Шикарная женщина»: в сети обсуждают видео 53-летней Татьяны Лазаревой в бикини
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Татьяна Лазарева с супругом Михаилом Шацем уже несколько лет живут на две страны: он в России, она — в Испании, где учится их младшая дочь Антонина.
Татьяна признавалась, что не решилась оставить дочку одну, а Михаилу трудно найти работу комика за границей, поэтому он остался в Москве с сыном Степаном и дочерью Софьей.
В Малаге Татьяна устраивает творческие вечера, на которые приглашает всех желающих. Одно из таких приглашений 53-летняя артистка сопроводила роликом, в котором она бежит по пляжу в бикини.
«До чего же хороша, и фигура, и душа», «Каждый раз, когда вижу Татьяну улыбаюсь. Каждый раз ей верю. Она такая смелая и честная. Она одна такая», «Крутатка», «Шикарная женщина», «Как красиво», — написали Татьяне в комментариях.
Ранее в Сети не раз появлялась информация, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац больше не пара. К тому же артиста подозревали в неверности жене. Но после волны слухов супруги в совместном интервью рассказали, что в их жизни настал новый период. Они также отметили, что недоверие и подозрения возникают тогда, когда чей-то образ жизни не укладывается в стереотипные каноны.
А вы могли бы жить со второй половинкой в разных странах?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!