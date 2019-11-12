«Шикарная женщина»: в сети обсуждают видео 53-летней Татьяны Лазаревой в бикини

Татьяна Лазарева с супругом Михаилом Шацем уже несколько лет живут на две страны: он в России, она — в Испании, где учится их младшая дочь Антонина.

Татьяна признавалась, что не решилась оставить дочку одну, а Михаилу трудно найти работу комика за границей, поэтому он остался в Москве с сыном Степаном и дочерью Софьей.

В Малаге Татьяна устраивает творческие вечера, на которые приглашает всех желающих. Одно из таких приглашений 53-летняя артистка сопроводила роликом, в котором она бежит по пляжу в бикини.