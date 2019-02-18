logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Шац прокомментировал слухи об изменах Лазаревой и рассекретил личность таинственной молодой спутницы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Михаил Шац и Татьяна Лазарева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Татьяна Лазарева и Михаил Шац опровергли слухи о разводе и объяснили, как все обстоит на самом деле.

После одного из откровенных интервью Татьяны Лазаревой, в котором она призналась, что больше не живет с Михаилом Шацем, в Сети поползли слухи о разводе известной пары. Дальнейшие комментарии лишь вносили смуту в умы поклонников. Дошло даже до того, что Шаца обвинили в изменах «недееспособной» жене. Наконец супруги решились на совместное интервью, в котором они объяснили, как все обстоит на самом деле. Шоумен рассказал, с кем его могли видеть на Патриарших, а его супруга призналась, что ревность осталась в прошлом.

«Если пара живет как-то нестандартно, то со стороны общества начинается порицание. Да, действительно, уже три года как мы с Таней разъехались по разным странам. Все из-за вынужденных обстоятельств. Каждый взял ответственность за определенную часть семьи. Младшая дочь Антонина учится в Испании, поэтому жена осталась с ней. А я помогаю старшим детям, Степану и Соне, в Москве. К тому же, как по мне, трудно быть российским комиком за границей», — сообщил Михаил Шац в разговоре с редактором «СтарХит».

«В нашем возрасте, когда дети выросли, хочется уделять больше внимания друг другу. У нас в паре уважительные отношения, никто не может что-то один за двоих решить. Все проблемы устраняются спокойно, взвешенно. И мыслей о разводе нет. Потому что понимаешь, тебе быть с человеком еще 20 лет вместе, никуда его не денешь», — добавила Татьяна Лазарева.

Звездное семейство старается постоянно находиться на связи в социальных сетях и мессенджерах, устраивать друг другу сюрпризы, поздравлять с днями рождения необычными способами. «Например, на фарфоровую свадьбу оставили детей и поехали с Таней в Будапешт, провели там замечательное время. Любим собираться всей семьей по большим праздникам. Новый год отмечали вместе», — рассказал Шац.

«Нам и незнакомо чувство ревности, ведь оно — результат какого-то недоверия. А нас Бог миловал», — рассказал он.

«Но я, признаюсь честно, грешила по молодости. Миша интересный мужчина, всегда видела, как женщины реагируют на него, проявляют симпатию, заигрывают», — вспомнила Татьяна

«Единственная девушка, с которой хожу по Патриаршим прудам завтракать или ужинать, — моя 20-летняя дочь Соня», — уверил Михаил.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото: Anatoly Lomokhov/Anna Salynskaya/Pravda Komsomolskaya/globallookpress

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке