Шац прокомментировал слухи об изменах Лазаревой и рассекретил личность таинственной молодой спутницы

После одного из откровенных интервью Татьяны Лазаревой, в котором она призналась, что больше не живет с Михаилом Шацем, в Сети поползли слухи о разводе известной пары. Дальнейшие комментарии лишь вносили смуту в умы поклонников. Дошло даже до того, что Шаца обвинили в изменах «недееспособной» жене. Наконец супруги решились на совместное интервью, в котором они объяснили, как все обстоит на самом деле. Шоумен рассказал, с кем его могли видеть на Патриарших, а его супруга призналась, что ревность осталась в прошлом.

«Если пара живет как-то нестандартно, то со стороны общества начинается порицание. Да, действительно, уже три года как мы с Таней разъехались по разным странам. Все из-за вынужденных обстоятельств. Каждый взял ответственность за определенную часть семьи. Младшая дочь Антонина учится в Испании, поэтому жена осталась с ней. А я помогаю старшим детям, Степану и Соне, в Москве. К тому же, как по мне, трудно быть российским комиком за границей», — сообщил Михаил Шац в разговоре с редактором «СтарХит».

«В нашем возрасте, когда дети выросли, хочется уделять больше внимания друг другу. У нас в паре уважительные отношения, никто не может что-то один за двоих решить. Все проблемы устраняются спокойно, взвешенно. И мыслей о разводе нет. Потому что понимаешь, тебе быть с человеком еще 20 лет вместе, никуда его не денешь», — добавила Татьяна Лазарева.