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Татьяна Лазарева больше не живет с Михаилом Шацем: «Мы с ним проживаем новую жизнь по отдельности»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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51-летняя Татьяна Лазарева рассказала о «смертельной болезни», суицидальных мыслях и жизни вдали от Михаила Шаца.

Поклонники привыкли видеть ведущую Татьяну Лазареву в паре с Михаилом Шацем — как в эфирах телепередач и на сцене, так и в домашней обстановке. Вынужденный уход с одного из главных каналов, который случился некоторое время назад, разлучил их и в жизни. На днях в откровенном интервью для канала «А поговорить» Татьяна рассказала, что уже второй год не живет с мужем.

«Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности», — призналась она.

Почти все свободное время Татьяна с дочерью проводит в городке Марбелья в Испании. «Я когда приняла решение, а все решения у нас в семье принимаю как правило я, я сказала — "Все, я больше не могу". Ну то есть у меня и там работы нет, и тут работы нет, ну я уж лучше тут буду. Тем более что со школой было очевидно, что я не найду здесь в Москве уже ту школу, которая меня устроит как мать. Я собрала всех и сказала: "Я остаюсь здесь". И все такие: "Ну, окей". Все, кроме Михаила. А он говорит: "А я, мама, я что буду делать?" — "Я не знаю, что тебе делать. Делай что хочешь" — "Ну я здесь не смогу, в этой дыре" — "Ну давай ты в Москве, я тут больше, и будем туда-сюда. Работа есть — я прилетаю в Москву, а ты тут, с Тосей», — и супруги разъехались.

Жизнь в Испании устраивает Татьяну больше. «Там все дешевле гораздо. В разы! Там прекрасные дешевые продукты, там не надо никаких понтов. Ты надел сланцы, шорты какие-то, ты вообще ни о чем не думаешь», — рассказывает она о заграничной жизни. Местечко, в котором она когда-то подумала — «Я дома. Здесь можно спокойно встретить старость» — и сначала приехала с семьей на две недели, потом стала оставаться на лето, вылечило ее от депрессии.

Татьяна откровенно призналась, что прошлым летом из-за тотальной неустроеннности ее начали посещать суицидальные мысли. «Прошлым летом я реально хотела повеситься», — сообщила она. Ей было очень трудно отказаться от своего «Олимпа» и начать жить обычной жизнью.

«Стало понятно, что то, что было, вот этот Олимп, который был у нас во всем. Это же и творческий союз очень мощный, и мы с ним действительно жили, нам было очень комфортно с ним, и вот этот вот... как бы... эта видимость... ну не видимость, вот эта пара "Лазарева-Шац", есть еще вот "Агутин-Варум"... после того как Том Круз развелся, а мы остались... мы с Агутиным и Варум все шутим: "Ну что ребят, еще подержимся?" — и это тоже накладывало ответственность», — поделилась она мыслями.

«Вообще это ошибочное мнение было нам дано, вам я надеюсь в меньшей степени, что у нас, на всю жизнь нам дается... Нас так воспитывали, что профессия у тебя на всю жизнь, брак у тебя на всю жизнь, и это тоже зона комфорта, даже квартира у нас была на всю жизнь. И вот эта зона комфорта, когда ты... Как все радовались "50 лет, золотая свадьба, вот люди живут"... а то, что они друг на друга уже не смотрят просто, они живут каждый параллельной жизнью — зачем. Вот этот вот тренд сейчас честности... и вообще в западном мире средняя продолжительность брака 3,5 года, и это норма», — размышляет Татьяна.

Несмотря на разлуку, о Михаиле она рассуждает как о члене своей семьи. «Это — самый близкий человек для меня, и я для него тоже, безусловно. Мы очень близки. Я не очень люблю слово "любовь". И это такая близость, которую просто так... нельзя просто так сказать: "Все, старик, спасибо, было клево, пошли дальше теперь", хотя очень хочется, конечно, и так происходит. У него какая-то своя история, и ему ужасно от этого клево, я вижу, у меня своя история, и мне тоже клево. Но нам же хочется быть вместе, и вот это вот конечно очень интересная задача», — рассуждает она о своем «партнерском браке».

Лазарева также опровергла информацию о «смертельной болезни», которую распространили недавно СМИ. Звезда рассказала, что речь идет о язвенном колите, который можно все время держать под контролем.

Фото: globallookpress

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