Татьяна Лазарева больше не живет с Михаилом Шацем: «Мы с ним проживаем новую жизнь по отдельности»

Поклонники привыкли видеть ведущую Татьяну Лазареву в паре с Михаилом Шацем — как в эфирах телепередач и на сцене, так и в домашней обстановке. Вынужденный уход с одного из главных каналов, который случился некоторое время назад, разлучил их и в жизни. На днях в откровенном интервью для канала «А поговорить» Татьяна рассказала, что уже второй год не живет с мужем.

«Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности», — призналась она.

Почти все свободное время Татьяна с дочерью проводит в городке Марбелья в Испании. «Я когда приняла решение, а все решения у нас в семье принимаю как правило я, я сказала — "Все, я больше не могу". Ну то есть у меня и там работы нет, и тут работы нет, ну я уж лучше тут буду. Тем более что со школой было очевидно, что я не найду здесь в Москве уже ту школу, которая меня устроит как мать. Я собрала всех и сказала: "Я остаюсь здесь". И все такие: "Ну, окей". Все, кроме Михаила. А он говорит: "А я, мама, я что буду делать?" — "Я не знаю, что тебе делать. Делай что хочешь" — "Ну я здесь не смогу, в этой дыре" — "Ну давай ты в Москве, я тут больше, и будем туда-сюда. Работа есть — я прилетаю в Москву, а ты тут, с Тосей», — и супруги разъехались.

Жизнь в Испании устраивает Татьяну больше. «Там все дешевле гораздо. В разы! Там прекрасные дешевые продукты, там не надо никаких понтов. Ты надел сланцы, шорты какие-то, ты вообще ни о чем не думаешь», — рассказывает она о заграничной жизни. Местечко, в котором она когда-то подумала — «Я дома. Здесь можно спокойно встретить старость» — и сначала приехала с семьей на две недели, потом стала оставаться на лето, вылечило ее от депрессии.

Татьяна откровенно призналась, что прошлым летом из-за тотальной неустроеннности ее начали посещать суицидальные мысли. «Прошлым летом я реально хотела повеситься», — сообщила она. Ей было очень трудно отказаться от своего «Олимпа» и начать жить обычной жизнью.

«Стало понятно, что то, что было, вот этот Олимп, который был у нас во всем. Это же и творческий союз очень мощный, и мы с ним действительно жили, нам было очень комфортно с ним, и вот этот вот... как бы... эта видимость... ну не видимость, вот эта пара "Лазарева-Шац", есть еще вот "Агутин-Варум"... после того как Том Круз развелся, а мы остались... мы с Агутиным и Варум все шутим: "Ну что ребят, еще подержимся?" — и это тоже накладывало ответственность», — поделилась она мыслями.