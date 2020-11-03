«Растрепанная» укладка и массивные серьги со звездами: Собчак показала эффектный образ

Стоит отметить, что подписчики Ксении Собчак обычно скпетически относятся к ее моным экспериментам. Так, например, ранее ее раскритиковали за модный образ с «цветочным» платьем. Тогда она выбрала легкое платье-комбинацию длины мидакси с нежным флористическим принтом в сиренево-голубых тонах. Зарифмована была деталь с гиперобъемным блейзером нейтрального бежевого цвета, будто снятым с чужого плеча. Оттенки на манжетах перекликались с тоном платья, а тотальный oversize полностью прятал фигуру. Дополнили образ замшевые ботинки в духе вестерн и миниатюрная сумка с длинным плечевым ремнем и многоярусным декором из цветных помпонов. Завершающий штрих — акцентные украшения во главе с броским колье.