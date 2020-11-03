«Растрепанная» укладка и массивные серьги со звездами: Собчак показала эффектный образ
Фото: Instagram Ксении Собчак
На новом снимке в Instagram Ксения Собчак позирует с необычной «растрепанной» укладкой, почти без макияжа и в наряде, расшитом изумрудными блестками. Ярким акцентом образа стали интересные массивными сережки со звездами и золотыми ромбами.
Фото: Instagram Ксении Собчак
Стоит отметить, что подписчики Ксении Собчак обычно скпетически относятся к ее моным экспериментам. Так, например, ранее ее раскритиковали за модный образ с «цветочным» платьем. Тогда она выбрала легкое платье-комбинацию длины мидакси с нежным флористическим принтом в сиренево-голубых тонах. Зарифмована была деталь с гиперобъемным блейзером нейтрального бежевого цвета, будто снятым с чужого плеча. Оттенки на манжетах перекликались с тоном платья, а тотальный oversize полностью прятал фигуру. Дополнили образ замшевые ботинки в духе вестерн и миниатюрная сумка с длинным плечевым ремнем и многоярусным декором из цветных помпонов. Завершающий штрих — акцентные украшения во главе с броским колье.
Фото: Instagram Ксении Собчак
Фолловеры модный образ Ксении не оценили и тут же принялись его критиковать, причем весьма эмоционально: «Раньше так колхозники ходили в фильмах: халат в цветочек, пиджачок с мужского плеча… Платок забыли», «Столько денег иметь и так плохо одеваться», «Чем страшнее, тем моднее», «Это же ужасно», «Бабка на завалинке» — пишут в комментариях. Отстаивать стиль звезды взялись поклонники, защищая ее комплиментами: «Крутой прикид!», «Как всегда шикарна», «Действительно очень стильный лук», «Классный образ».
Фото: instagram
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