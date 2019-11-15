passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Шикарная королева»: в Сети обсуждают фото 55–летней Моники Беллуччи в строгом прозрачном платье Ralph Lauren

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Моника сменила стрижку ради ролей в кино

Фото: Getty Images

Актриса появилась в нем на показе фильма про модельера.

55-летняя Моника Беллуччи побывала на показе документального фильма о модельере Ральфе Лорене. Для выхода в свет актриса выбрала строгое, но одновременно сексуальное платье от кутюрье.

Молодая Моника Беллуччи, 1991 год

Длинное полупрозрачное платье подчеркнуло формы жгучей брюнетки и оттенило ее привлекательность. Под платьем на актрисе было надето черное боди с шортами. Белоснежные манжеты и воротник придали наряду строгий вид в противовес его сексуальности.

«Королева шика», «Икона стиля», «Шикарная королева», «Прекрасна, как никогда», «Моника, ты бесподобна», — написали Беллуччи в комментариях.

Напомним, недавно Моника Беллуччи произвела фурор в Риме, когда появилась на публике в стильном жакете и прозрачном бюстье. А в недавнем интервью глянцевому журналу актриса рассказала об отношениях с бывшим мужем — актером Венсаном Касселем.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!