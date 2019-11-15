«Шикарная королева»: в Сети обсуждают фото 55–летней Моники Беллуччи в строгом прозрачном платье Ralph Lauren

«Королева шика», «Икона стиля», «Шикарная королева», «Прекрасна, как никогда», «Моника, ты бесподобна», — написали Беллуччи в комментариях.

Напомним, недавно Моника Беллуччи произвела фурор в Риме, когда появилась на публике в стильном жакете и прозрачном бюстье. А в недавнем интервью глянцевому журналу актриса рассказала об отношениях с бывшим мужем — актером Венсаном Касселем.