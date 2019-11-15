«Шикарная королева»: в Сети обсуждают фото 55–летней Моники Беллуччи в строгом прозрачном платье Ralph Lauren
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
55-летняя Моника Беллуччи побывала на показе документального фильма о модельере Ральфе Лорене. Для выхода в свет актриса выбрала строгое, но одновременно сексуальное платье от кутюрье.
Длинное полупрозрачное платье подчеркнуло формы жгучей брюнетки и оттенило ее привлекательность. Под платьем на актрисе было надето черное боди с шортами. Белоснежные манжеты и воротник придали наряду строгий вид в противовес его сексуальности.
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❤️Last Night with Mr Ralph Lauren at the occasion of the screening of the documentary VERY RALPH @ralphlauren @hbo Dressed by Ralph Lauren Hair @CedricKerguillec Mua @jolantacedro #monicabellucci#veryralph#ralphlauren#dress#documentary#hbo#моникабелуччи#paris#hbo
«Королева шика», «Икона стиля», «Шикарная королева», «Прекрасна, как никогда», «Моника, ты бесподобна», — написали Беллуччи в комментариях.
Напомним, недавно Моника Беллуччи произвела фурор в Риме, когда появилась на публике в стильном жакете и прозрачном бюстье. А в недавнем интервью глянцевому журналу актриса рассказала об отношениях с бывшим мужем — актером Венсаном Касселем.
Фото и видео: Instagram
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