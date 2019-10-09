Элегантный костюм и прозрачное бюстье: Моника Беллуччи в total black произвела фурор на светском вечере
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Фото: Globallook
Беллуччи вновь сделала ставку на монохромный черный цвет и элегантность, построив образ вокруг брючного костюма. Тандем из удлиненного приталенного блейзера и брюк палаццо высокой посадки звезда дополнила дерзким каркасным бюстье из полупрозрачной сетки. Завершением аутфита стали миниатюрная сумка-ларец с золотистым декором и туфли на высокой платформе, сделавшие ноги Моники бесконечными.
30 сентября Моника Беллуччи отметила свое 55-летие. И по сей день актриса входит в список самых желанных женщин планеты, доказывая, что возраст — это только цифра. Топ «вечно молодых» и по-прежнему горячих селебрити — на Passion.ru.
Фото: Global Look Press
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