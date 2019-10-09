Элегантный костюм и прозрачное бюстье: Моника Беллуччи в total black произвела фурор на светском вечере

30 сентября Моника Беллуччи отметила свое 55-летие. И по сей день актриса входит в список самых желанных женщин планеты, доказывая, что возраст — это только цифра. Топ «вечно молодых» и по-прежнему горячих селебрити — на Passion.ru.

Фото: Global Look Press

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