Моника Беллуччи рассказала об отношениях с экс-супругом Венсаном Касселем: «Ради детей оставили все обиды»
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Фото: Getty Images
Моника Беллуччи — Востребованная актриса и модель. Она постоянно снимается в десятках фотосессий, играет в одном фильме за другим, принимает участие в кинофестивалях.
В Instagram 55-летняя Моника опубликовала обложку, которую украсила в этот раз. Для итальянской версии журнала Elle Беллуччи позировала с небрежной укладкой, в нюдовом макияже, который подчеркнул ее яркую красоту и без украшений.
В интервью изданию Моника Беллуччи рассказала, как строила отношения с экс-супругом — актером Венсаном Касселем — после развода. «Это было непросто, но мы оба работаем над этим. Ради детей мы отбросили все обиды. Интересы дочерей для нас на первом месте. Не могу сказать, что мы друзья, но в воспитании детей мы партнеры» — призналась актриса.
Фото: Getty Images
Моника также раскрыла секрет, как решилась на кардинальную смену имиджа и длины волос. «Новая стрижка нужна была для двух ролей. Конечно, можно было бы надеть парик, но я подумала: "Почему бы не отрезать их на самом деле?". Часто говорят, что женщина меняет стрижку, когда происходят перемены в ее жизни. Я не суеверная, но верю, что меня ждет что-то новое и интересное», — призналась она.
Фото: Instagram
Моника Беллуччи родила детей поздно — в 40 и 45 лет. «У всех знакомых — моих ровесников дети уже выросли. А я опаздываю в этом смысле. Но мне нравится смотреть, как растут и меняются дочки. Недавно Дева попросила меня научить ее водить машину, как когда-то моя мама учила меня. Мне льстит ее доверие, но не решила пока, разрешу ли делать ей это сейчас», — призналась актриса и модель.
Фото: Panoramic/ Global Look press, Getty Images
Видео: Instagram
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