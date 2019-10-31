Моника Беллуччи рассказала об отношениях с экс-супругом Венсаном Касселем: «Ради детей оставили все обиды»

Моника также раскрыла секрет, как решилась на кардинальную смену имиджа и длины волос. «Новая стрижка нужна была для двух ролей. Конечно, можно было бы надеть парик, но я подумала: "Почему бы не отрезать их на самом деле?". Часто говорят, что женщина меняет стрижку, когда происходят перемены в ее жизни. Я не суеверная, но верю, что меня ждет что-то новое и интересное», — призналась она.