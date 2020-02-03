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Рука в руке и счастливые улыбки: Константин Меладзе показал нежное фото с Верой Брежневой в ее день рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Меладзе и Вера Брежнева

Фото: Instagram

В официальном аккаунте бренда композитора появилось поздравление от всей семьи Meladze Music.

3 февраля 2020 года Вера Брежнева отмечает 38-й день рождения. В свой праздник артистка поблагодарила поклонников за любовь и преданность.

«Столько всего происходит в последнее время... Так оно стремительно бежит. И еще больше заставляет задуматься над его ценностью. Над ценностью человеческой жизни. Над посланиями сверху, которые мы не можем расшифровать, но интуитивно каждый делает свои выводы.

Как важно не просто проживать жизнь, а жить полноценно каждую минуту. Качественно и осознанно. Чувствовать любовь внутри себя и снаружи.

Щедро делиться ею с теми, кто принимает. Дорожить близкими. Заботиться о своей семье. Не тратить время на то, что не приносит удовольствия. Трудиться, достигать мастерства, вдохновляться и вдохновлять. Поддерживать... Потому что это самое ценное, что даже на расстоянии мы можем дать друг другу.

Спасибо за то, что вы, осознанно или нет поддерживаете меня. Потому что для меня очень важно все то, чем я занимаюсь. И во все, что я делаю, я вкладываю душу. Спасибо, что вы со мной», — написала в своем миклоблоге Вера Брежнева.

На странице Константина Меладзе вместе с поздравлением — правда, официальным, появилась его нежная фотография с женой. В кадре Константин и Вера светятся от счастья, держа друг друга за руки.

«Поздравляю, моя любимая Вера Брежнева», «Офигенная красавица», «Счастья и здоровья», «Поздравляю, королева», «По-кавказски тепло и сдержанно поздравил», «Оставайтесь такой же яркой! Солнечной и задорной! Озаряйте мир! Вдохновляйте нас на жизнь своими песнями! Любим вас! Здоровья вам!», — поздравили Веру Брежневу подписчики.

Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в октябре 2015 года. Этот брак стал певицы третьим. С отцом своей старшей дочери Сони певица прожила в незарегистрированном браке несколько лет. Союз с Михаилом Киперманом продлился 6 лет и закончился разводом в 2012-м году. Для Меладзе брак стал вторым. Первая жена родила композитору троих детей.

Фото и видео: Instagram

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