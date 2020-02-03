Рука в руке и счастливые улыбки: Константин Меладзе показал нежное фото с Верой Брежневой в ее день рождения

«Столько всего происходит в последнее время... Так оно стремительно бежит. И еще больше заставляет задуматься над его ценностью. Над ценностью человеческой жизни. Над посланиями сверху, которые мы не можем расшифровать, но интуитивно каждый делает свои выводы.

Как важно не просто проживать жизнь, а жить полноценно каждую минуту. Качественно и осознанно. Чувствовать любовь внутри себя и снаружи.

Щедро делиться ею с теми, кто принимает. Дорожить близкими. Заботиться о своей семье. Не тратить время на то, что не приносит удовольствия. Трудиться, достигать мастерства, вдохновляться и вдохновлять. Поддерживать... Потому что это самое ценное, что даже на расстоянии мы можем дать друг другу.

Спасибо за то, что вы, осознанно или нет поддерживаете меня. Потому что для меня очень важно все то, чем я занимаюсь. И во все, что я делаю, я вкладываю душу. Спасибо, что вы со мной», — написала в своем миклоблоге Вера Брежнева.