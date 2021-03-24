Подопечная Плющенко провалилась на сольном выступлении на Чемпионате мира

Российская фигуристка, которую называли кандидаткой на золотую медаль, провалилась на сольном прокате на Чемпионате мира по фигурному катанию.

Девушка выполнила двойной аксель, тройной флип, но не смогла осилить каскад. В результате она получила всего 64,82 балла.

Победительницей короткой программы стала подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Свою программу фигуристка выполнила без единой ошибки и побила свой собственный рекорд, а также набрала 81 балл.

На втором месте оказалась ещё одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева, подопечная Алексея Мишина, которая выполнила тройной аксель, а также тройной лутц, тройной тулуп и флип и набрала 78,86 балла. На третьем месте оказалась японская фигуристка Рика Кихира.

Эксперты полагали, что Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова являются главными претендентками на золото, однако у Трусовой не вышло одержать победу.