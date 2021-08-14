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Шепелев рассказал, почему путешествовать с маленьким ребенком надо без помощников

Недавно телеведущий вместе с семьей отдохнул на Мальдивах. В поездку Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова взяли не только старших детей, но и 4-месячного сына Тихона. Как признался Шепелев своим подписчикам в соцсетях, присутствие малыша не помешало отдыху. 38-летний шоумен даже рассказал о трех плюсах поездки на курорт с маленьким ребенком без помощников в лице нянь и многочисленных родственников.