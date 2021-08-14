Шепелев рассказал, почему путешествовать с маленьким ребенком надо без помощников
Телеведущий Дмитрий Шепелев вернулся с отдыха на Мальдивских островах под впечатлением. В поездку 38-летний шоумен взял всю семью, включая и 4-месячного сына Тихона. И оказалось, что такой опыт значительно обогатил отношения родителей и детей. Как уточнил Шепелев в соцсетях, он и его возлюбленная Екатерина Тулупова решили, что справятся с тремя наследниками самостоятельно.
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Фото: Instagram
Они отказались от помощи родственников и нанятых работников. И только выиграли от этого.
Мы поняли, как важно отправляться в путешествие без помощников, бабушек, нянь и прочих. Только родители и дети. Это сближает. Это помогает лучше понять, чем живут дети. Это несложно,
— заверил Дмитрий Шепелев, отвечая на вопросы подписчиков.
Напомним, Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова познакомились в 2016 году, встречаться начали двумя годами позже. Пара не жената, но давно живет вместе. А в конце марта 2021-го у них родился общий сын. Также у Екатерины есть дочь-школьница от предыдущего брака, а Дмитрий растит сына от Жанны Фриске. Недавно Шепелев впервые показал лицо мальчика.
Фото и видео: Instagram
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