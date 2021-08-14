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Шепелев рассказал, почему путешествовать с маленьким ребенком надо без помощников

Недавно телеведущий вместе с семьей отдохнул на Мальдивах. В поездку Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова взяли не только старших детей, но и 4-месячного сына Тихона. Как признался Шепелев своим подписчикам в соцсетях, присутствие малыша не помешало отдыху. 38-летний шоумен даже рассказал о трех плюсах поездки на курорт с маленьким ребенком без помощников в лице нянь и многочисленных родственников.
Шепелев рассказал, почему путешествовать с маленьким ребенком надо без помощников

Телеведущий Дмитрий Шепелев вернулся с отдыха на Мальдивских островах под впечатлением. В поездку 38-летний шоумен взял всю семью, включая и 4-месячного сына Тихона. И оказалось, что такой опыт значительно обогатил отношения родителей и детей. Как уточнил Шепелев в соцсетях, он и его возлюбленная Екатерина Тулупова решили, что справятся с тремя наследниками самостоятельно.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев

Фото: Instagram

Они отказались от помощи родственников и нанятых работников. И только выиграли от этого.

Мы поняли, как важно отправляться в путешествие без помощников, бабушек, нянь и прочих. Только родители и дети. Это сближает. Это помогает лучше понять, чем живут дети. Это несложно,

— заверил Дмитрий Шепелев, отвечая на вопросы подписчиков.

Напомним, Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова познакомились в 2016 году, встречаться начали двумя годами позже. Пара не жената, но давно живет вместе. А в конце марта 2021-го у них родился общий сын. Также у Екатерины есть дочь-школьница от предыдущего брака, а Дмитрий растит сына от Жанны Фриске. Недавно Шепелев впервые показал лицо мальчика.

Фото и видео: Instagram

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