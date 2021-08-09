Дмитрий Шепелев проводит время с семьей на огромной двухэтажной вилле на Мальдивах

Несмотря на слухи о том, что финансовые дела у Шепелева идут не очень, ситуация, судя по всему, обстоит иначе. Телеведущий, недавно оставшийся без работы, отправился на отдых вместе со всей своей семьей, включая маленького сына Тихона.

Время он проводит на шикарной двухэтажной вилле на Мальдивах – огромные комнаты он показал в сториз.