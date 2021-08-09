Дмитрий Шепелев проводит время с семьей на огромной двухэтажной вилле на Мальдивах
Несмотря на слухи о том, что финансовые дела у Шепелева идут не очень, ситуация, судя по всему, обстоит иначе. Телеведущий, недавно оставшийся без работы, отправился на отдых вместе со всей своей семьей, включая маленького сына Тихона.
Время он проводит на шикарной двухэтажной вилле на Мальдивах – огромные комнаты он показал в сториз.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dmitryshepelev
«Когда мы вошли в нее в первый раз, было ощущение, что мы в гостях у Пабло Эскобара — такая большая. Это очень несвойственные Мальдивам площади», – рассказывает Дмитрий.
Телеведущий даже решил поэкспериментировать, сколько шагов можно пройти по вилле.
Фото: @dmitryshepelev
«Решил засечь, какое расстояние пройду по нашей вилле, пока буду собирать чемодан. Глазам не поверил, когда увидел результат. 6500 шагов! Я иногда за целый день меньше прохожу. Так что жить в большом доме полезно для здоровья».
С именем Шепелева до сих пор связан конфликт с родителями Жанны Фриске. Родственники певицы заявляют, что уже много лет не видели своего внука. Кроме того, Шепелев хочет продать долю своего сына в квартире Жанны, на что, по мнению ее отца, не имеет права – именно это и породило слухи о финансовых трудностях телеведущего.
Фото: Instagram Дмитрия Шепелева
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