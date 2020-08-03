Щедрый подарок Авербуха? Арзамасова показала роскошное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram эффектное селфи, на котором позирует в пышном венке из ромашек, коротком облегающем топе и льняном костюме. Из украшений на актрисе — кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце, очень похожее на помолвочное.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
В начале июля стало известно, что Лиза Арзамасова состоит в любовных отношениях с Ильей Авербухом. Тогда эта новость многих удивила: молодую и романтичную Лизу с трудом представляли рядом с опытным мужчиной. Уже несколько недель их роман является чуть ли не главной темой для обсуждения у тех, кто следит за жизнью знаменитостей. Ранее стало известно, что фигурист и тренер строит новый дом, на месте прежнего на Истринском водохранилище, а обозреватель программы про фигурное катание Елена Родина рассказала, что влюбленные вместе уже давно.
Недавно звезда «Папиных дочек» дала новый повод говорить о себе: в онлайн-беседе все с той же Родиной Лиза «засветила» шикарное кольцо на безымянном пальце, об этом Елена рассказала в интервью «Комсомольской правде». «И она его прям нарочито показывала», — отметила обозреватель. Ювелир по просьбе издания оценил предположительную стоимость украшения. «Цена кольца — 600-800 тысяч рублей, а если оно брендовое, то ценник может перевалить за миллион», — отметил эксперт.
Фото: globallookpress
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