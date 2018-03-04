«Шальная морячка»: Ларису Долину жестко раскритиковали за озорной наряд

Поклонники легендарной певицы Ларисы Долиной часто отмечают, что их любимица выглядит младше своих лет. Но на этот раз звезда разочаровала их. На юбилей своего друга Вячеслава Зайцева артистка надела экстравагантное платье в морском стиле, которое на контрасте с прической и макияжем артистки создало впечатление, что она «молодится».