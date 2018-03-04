«Шальная морячка»: Ларису Долину жестко раскритиковали за озорной наряд
62-летняя Лариса Долина перестаралась с образом на юбилее Вячеслава Зайцева.
Поклонники легендарной певицы Ларисы Долиной часто отмечают, что их любимица выглядит младше своих лет. Но на этот раз звезда разочаровала их. На юбилей своего друга Вячеслава Зайцева артистка надела экстравагантное платье в морском стиле, которое на контрасте с прической и макияжем артистки создало впечатление, что она «молодится».
Фанаты раскритиковали певицу за странный внешний вид, назвав ее «шальной морячкой».
Впрочем, верные поклонники скорее поддерживают желание артистки оставаться вечно молодой. Они защищали любимицу от нападок хейтеров, когда та сделала новое тату на руке. На пояснице Ларисы Александровны набит цветок лотоса, на плече — красная роза и пуанты, а на щиколотке изображена ветка сакуры.
Фото: архивы пресс-служб
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