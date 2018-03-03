Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе устроили страстное выступление на юбилее Вячеслава Зайцева

Минувшим вечером самые яркие представители отечественного бомонда собрались в театре «Русская песня», чтобы поздравить с юбилеем одного из величайших модельеров своего времени — Вячеслава Зайцева. В честь 80-летия кутюрье состоялся юбилейный вечер «Нам время неподвластно», а сцена фольклорного театра превратилась в подиум, на котором были показаны коллекции разных лет.

Поздравить маэстро с юбилеем пришли: Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Владимир Познер, Дмитрий Певцов, Эвелина Хромченко, Александр Васильев, Дмитрий Харатьян, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Сергей Шакуров, Игорь Гуляев, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Анастасия Спиридонова, Анна Шатилова, Татьяна Веденеева, Ольга Кормухина, Вячеслав Манучаров, Александр Коган, фолк-рок группа «После 11» и другие артисты.

Именинник восседал на белом троне, изготовленном специально для торжества. По правую руку от кутюрье расположилась Алла Пугачева, а по левую — Татьяна Михалкова.