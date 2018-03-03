Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе устроили страстное выступление на юбилее Вячеслава Зайцева
Минувшим вечером самые яркие представители отечественного бомонда собрались в театре «Русская песня», чтобы поздравить с юбилеем одного из величайших модельеров своего времени — Вячеслава Зайцева. В честь 80-летия кутюрье состоялся юбилейный вечер «Нам время неподвластно», а сцена фольклорного театра превратилась в подиум, на котором были показаны коллекции разных лет.
Поздравить маэстро с юбилеем пришли: Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Владимир Познер, Дмитрий Певцов, Эвелина Хромченко, Александр Васильев, Дмитрий Харатьян, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Сергей Шакуров, Игорь Гуляев, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Анастасия Спиридонова, Анна Шатилова, Татьяна Веденеева, Ольга Кормухина, Вячеслав Манучаров, Александр Коган, фолк-рок группа «После 11» и другие артисты.
Именинник восседал на белом троне, изготовленном специально для торжества. По правую руку от кутюрье расположилась Алла Пугачева, а по левую — Татьяна Михалкова.
Костюмы из коллекции «Павлопосадские платки» продемонстрировала Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».
Показ коллекции «Индия» состоялся под выступление победительницы первого сезона шоу «Голос» Дины Гариповой, а актер театра и кино Дмитрий Певцов устроил перфоманс под песню Александра Вертинского «Я маленькая балерина». В конце номера артист трижды поклонился в пол «от семейства Певчих Дроздов». Филипп Киркоров повторил свой модельный дебют, представив зрителям свой концертный костюм, созданный Вячеславом Зайцевым в 1991 году.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева порадовали присутствовавших страстным исполнением песни «Без суеты».
Весь вечер в адрес юбиляра звучали теплые слова от друзей и близких. «Дорогой, любимый и талантливейший Вячеслав Михайлович! Я преклоняюсь перед Вашим неувядающим талантом! Вы вселяете в нас, в тех, кто по-настоящему любят делать добро, уверенность в том, что Вы делаете все правильно и мы за Вами следуем! У Вас неисчерпаемый талант! От меня, Кати, мамы, от всей Bosco семьи, спасибо, спасибо Вам огромное за все! Желаем долгих и счастливых лет жизни! Вам многое что удалось, но Вы до сих пор остаетесь таким неуспокоенным, настоящим, искренним и невероятно обаятельным и лучезарным! Спасибо Вам!», — поздравил именинника бизнесмен Михаил Куснирович.
«С творчеством Вячеслава Зайцева я знакома с детства. Потому что знаковые костюмы моей мамы были связаны с его творчеством. Это и легендарный балахон, и вечерние красивые платья для телевизионного шоу «Новогодний аттракцион». Поздравляю нашего магистра Моды с юбилеем! Спасибо большое Вячеславу Михайловичу за то, что он, как первый российский дизайнер, внес огромный вклад в мировую культуру!» — призналась Кристина Орбакайте.
Вячеслав Зайцев – российский художник-модельер, живописец и график, педагог, академик Российской Академии художеств, народный художник России, лауреат Госпремии и двух премий правительства РФ. В числе наиболее известных коллекций мастера – «1000-летие Крещения Руси», «Русские сезоны в Париже», «Агония перестройки», «Прозрение». Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, в Бельгии, Эстонии, пять его живописных и графических произведений принадлежат Третьяковской галерее, модели из коллекции «Как молоды мы будем» приобретены Музеем истории Москвы.
Всю жизнь Вячеслав Михайлович Зайцев хранит верность традиционной русской одежде. Несомненно, благодаря творчеству мастера внутри страны и за рубежом во многом изменилось отношение к народному костюму: из разряда продукции художественных промыслов он был возведен в ранг предметов высокого искусства.
По словам художника, русская тема является для него глобальной и в XXI веке. В новом тысячелетии Вячеслав Зайцев вернулся к своим «скандально известным» телогрейкам, которые делал почти полвека назад. Одной из причин была его серьезная обеспокоенность резким упадком в производстве знаменитых платков Павлова Посада. Создав из таких платков яркую, по-настоящему праздничную серию телогреек, юбок, душегреек и пальто, модельер дал новый импульс развитию почти бесперспективного промысла.
Зимние коллекции Вячеслава Михайловича особенно напоминают старинные русские одежды. Шелк, парча и бархат, шерсть, хлопок и вискоза, благородные меха и искусственные материалы, кожа и кружева, жемчуг и бисер, аппликации и вышивка… Длинные пальто, многослойные юбки и приталенные жакеты, высокие меховые шапки, цветные сапожки, валенки, войлочные сумочки - все многообразие материалов и техник, подчиненное единому замыслу художника, сливается в гармонию костюма, такого, казалось бы, «уже виденного» и такого нового, современного, модного.
Фото: пресс-служба