Серябкина — о браке и разводе: «Чувствую себя счастливой, но не от штампа в паспорте»

Ольга Серябкина начала все чаще рассказывает поклонникам о семье. Так, певица призналась, что новая роль жены ей очень нравится, хотя и не является главным условием для гармоничных отношений: «Я действительно чувствую себя счастливой. Но точно штамп в паспорте этого не определяет». О супруге же Ольга говорит мало, однако не скрывает, что была давно с ним знакома по долгу службы: «Георгию 32 года, он занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное».

Также Ольга рассказала, что муж «сделал все, как надо», на вопрос подписчиков о предложении и свадьбе. Поклонники поинтересовались у певицы и, как пережить развод родителей: «Самое главное понять, что развод родителей никак не связан с отношением к тебе. И поддержка друг друга — это самое важное».