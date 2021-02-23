Серябкина — о браке и разводе: «Чувствую себя счастливой, но не от штампа в паспорте»
Фото: @seryabkina / Instagram
Ольга Серябкина начала все чаще рассказывает поклонникам о семье. Так, певица призналась, что новая роль жены ей очень нравится, хотя и не является главным условием для гармоничных отношений: «Я действительно чувствую себя счастливой. Но точно штамп в паспорте этого не определяет». О супруге же Ольга говорит мало, однако не скрывает, что была давно с ним знакома по долгу службы: «Георгию 32 года, он занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное».
Также Ольга рассказала, что муж «сделал все, как надо», на вопрос подписчиков о предложении и свадьбе. Поклонники поинтересовались у певицы и, как пережить развод родителей: «Самое главное понять, что развод родителей никак не связан с отношением к тебе. И поддержка друг друга — это самое важное».
Фото: @seryabkina / Instagram
Напомним, что 30 октября популярная певица и бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, всегда державшая в тайне личную жизнь, неожиданно для поклонников устроила свадьбу в Австрии. Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена по имени Георгий. «Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», — рассказала певица журналу Vogue. Скромная церемония бракосочетания прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены, в которой избранник Ольги прожил более десяти лет. «Все получилось так, как мы и планировали, — просто, со вкусом и очень трогательно», — поделилась певица.
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Фото: @seryabkina / Instagram
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