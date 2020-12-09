Ольга Серябкина похвасталась стройными ногами в вязаном мини-комбинезоне и кардигане

Ольга Серябкина обрадовала своих поклонников новыми стильными фотографиями. В своем блоге она выложила нежный образ из вязаного короткого комбинезона и надетого поверх уютного кардигана.

В таком наряде заметно отличную фигуру звезды, стройные ноги и подтянутое тело, а на лице певицы улыбка, что, как отмечают читатели ее блога, для нее не слишком характерно.

Нежным вязаными селфи она анонсировала новый релиз, который состоится 18 декабря.

Роскошную фигуру и стильный аутфит отметили подписчики Ольги в комментариях:

«Такая красивая, Хатико на старте», «Какая красивая», «Нереальная красотка», «Ну как всегда, красивая», «Очень красивая, смотрю и радуюсь, наконец-то улыбка», «Вы редко смеетесь.. Улыбка Вам очень к лицу!», «Какая красивая, идеальная просто».

Ранее Серябкина делилась фотографиями в нежном светлом вязаном платье — в своем Instagram певица опубликовала моменты жизни вскоре после свадьбы.