Ольга Серябкина похвасталась стройными ногами в вязаном мини-комбинезоне и кардигане
Фото: www.instagram.com/seryabkina/?hl=ru
Ольга Серябкина обрадовала своих поклонников новыми стильными фотографиями. В своем блоге она выложила нежный образ из вязаного короткого комбинезона и надетого поверх уютного кардигана.
В таком наряде заметно отличную фигуру звезды, стройные ноги и подтянутое тело, а на лице певицы улыбка, что, как отмечают читатели ее блога, для нее не слишком характерно.
Нежным вязаными селфи она анонсировала новый релиз, который состоится 18 декабря.
Роскошную фигуру и стильный аутфит отметили подписчики Ольги в комментариях:
«Такая красивая, Хатико на старте», «Какая красивая», «Нереальная красотка», «Ну как всегда, красивая», «Очень красивая, смотрю и радуюсь, наконец-то улыбка», «Вы редко смеетесь.. Улыбка Вам очень к лицу!», «Какая красивая, идеальная просто».
Ранее Серябкина делилась фотографиями в нежном светлом вязаном платье — в своем Instagram певица опубликовала моменты жизни вскоре после свадьбы.
Фото и видео: Instagram Ольги Серябкиной
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