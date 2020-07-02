Сергей Шнуров показал романтическое видео со своей новой музой и поклялся в верности ей

Молодая красивая жена стала музой для Сергея: даже спустя время, проведенное в браке, он посвящает ей стихи. «Не смотрю теперь налево, Только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя», — написал он под их совместным романтическим видео.

Злые языки поговаривают, что Ольга Абрамова увела Сергея у Матильды Шнуровой, хотя ни один из участников этой истории не комментирует свои отношения прямо.