Сергей Шнуров показал романтическое видео со своей новой музой и поклялся в верности ей
Фото: Instagram Сергея Шнурова
Чуть больше года назад Сергей Шнуров официально развелся с Матильдой Шнуровой, поделив с ней имущество в ее пользу. Почти сразу после этого артист женился снова, его избранницей стала Ольга Абрамова.
Молодая красивая жена стала музой для Сергея: даже спустя время, проведенное в браке, он посвящает ей стихи. «Не смотрю теперь налево, Только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя», — написал он под их совместным романтическим видео.
Злые языки поговаривают, что Ольга Абрамова увела Сергея у Матильды Шнуровой, хотя ни один из участников этой истории не комментирует свои отношения прямо.
Фото и видео: Instagram/@shnurovs
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