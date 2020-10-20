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Сергей Шнуров трогательно поздравил любимую с двухлетней годовщиной свадьбы

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Сергей Шнуров играет на гитаре

Фото: www.instagram.com/shnurovs/

Сергей Шнуров поздравил с двухлетней годовщиной свою возлюбленную Ольгу Абрамову, посвятив ей стихи.

Два года назад Сергей Шнуров женился на своей возлюбленной Ольге Абрамовой, которую он сразу после брака представил общественности как «писательницу Варвару».

На самом деле Ольга — выпускница МГУ и по профессии является искусствоведом. По словам Шнурова, именно это и привлекло его — он шутил, что если он — искусство, значит, должен быть и искусствовед.

Сегодня пара празднует два года со дня свадьбы. Сергей поздравил любимую трогательным стихотворением:

«Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу. Пусть свадьбу назовут бумажной, Я на бумаге напишу, - Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарёк. Всем правилам на... поперёк. Я утро начинаю флиртом, С тобой, моя Любимая».

Подписчики оценили — в комментариях Сергею написали, что видеть влюбленного брутального мужчину, способного на нежности, это очень мило.

«Шнуров — Высоцкий нашего времени! Что бы кто ни говорил!», «Приятно наблюдать за бруталом, ударившимися в романтику)», «Талантище! И вот можно же и без матов. Романтизм! Не теряйте эту волну», — восхищаются поклонники Шнурова трогательным поздравлением.

Роман Ольги и Сергея начался еще до развода музыканта с бывшей женой Матильдой. В интервью журналистам он писал, что мог разговаривать с любовницей часами прямо при жене. Известно, что знакомство с Ольгой произошло на одном из светских мероприятий, где девушка очаровала его своим богатым внутренним миром.

Фото и видео: Instagram Сергея Шнурова

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