Сергей Шнуров трогательно поздравил любимую с двухлетней годовщиной свадьбы
Фото: www.instagram.com/shnurovs/
Два года назад Сергей Шнуров женился на своей возлюбленной Ольге Абрамовой, которую он сразу после брака представил общественности как «писательницу Варвару».
На самом деле Ольга — выпускница МГУ и по профессии является искусствоведом. По словам Шнурова, именно это и привлекло его — он шутил, что если он — искусство, значит, должен быть и искусствовед.
Сегодня пара празднует два года со дня свадьбы. Сергей поздравил любимую трогательным стихотворением:
«Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу. Пусть свадьбу назовут бумажной, Я на бумаге напишу, - Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарёк. Всем правилам на... поперёк. Я утро начинаю флиртом, С тобой, моя Любимая».
Подписчики оценили — в комментариях Сергею написали, что видеть влюбленного брутального мужчину, способного на нежности, это очень мило.
«Шнуров — Высоцкий нашего времени! Что бы кто ни говорил!», «Приятно наблюдать за бруталом, ударившимися в романтику)», «Талантище! И вот можно же и без матов. Романтизм! Не теряйте эту волну», — восхищаются поклонники Шнурова трогательным поздравлением.
Роман Ольги и Сергея начался еще до развода музыканта с бывшей женой Матильдой. В интервью журналистам он писал, что мог разговаривать с любовницей часами прямо при жене. Известно, что знакомство с Ольгой произошло на одном из светских мероприятий, где девушка очаровала его своим богатым внутренним миром.
Фото и видео: Instagram Сергея Шнурова
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