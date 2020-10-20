Сергей Шнуров трогательно поздравил любимую с двухлетней годовщиной свадьбы

Два года назад Сергей Шнуров женился на своей возлюбленной Ольге Абрамовой, которую он сразу после брака представил общественности как «писательницу Варвару».

На самом деле Ольга — выпускница МГУ и по профессии является искусствоведом. По словам Шнурова, именно это и привлекло его — он шутил, что если он — искусство, значит, должен быть и искусствовед.

Сегодня пара празднует два года со дня свадьбы. Сергей поздравил любимую трогательным стихотворением:

«Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу. Пусть свадьбу назовут бумажной, Я на бумаге напишу, - Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарёк. Всем правилам на... поперёк. Я утро начинаю флиртом, С тобой, моя Любимая».