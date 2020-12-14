Третьего ребенка Сергею Шнурову родит суррогатная мать, а не молодая супруга?

Отметим, что лидер группы «Ленинград» и наставник шоу «Голос» Сергей Шнуров сообщил в своем микроблоге в Instagram о скором прибавлении в семействе. «С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошел на пользу карантин, Ближе стали наши с тобой части. От любви среди ночей и дней Мы смыкались дуговою сваркой, И теперь ребеночка мы ждем, Нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, Глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, И в улыбке расплываюсь робкой», — подписал публикацию певец.

Напомним, что эти оформленные официально отношения являются для лидера «Ленинграда» четвертыми. Кроме того, у артиста есть двое детей от первого и второго браков. Первая жена музыканта Мария Исмагилова подарила ему дочь Серафиму, а вторая по счету супруга Светлана Костицына родила Сергею сына Аполлона.