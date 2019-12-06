«Я абсолютно счастливый и занимаюсь детьми»: Сергей Лазарев высказался об отношении к женитьбе
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Фото: Instagram
Несколько недель назад 36-летний Сергей Лазарев признался, что у него уже двое детей и его дочери Ане исполнился год. Певец также, как и после рождения сына Никиты, хранил в тайне появление на свет второго ребенка.
В интервью «Комсомольской правде» Сергей Лазарев рассказал, что он счастлив. «Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей», — отметил певец. На вопрос, возможно ли, что он когда-то так же громко, как и о рождении дочери, заявит о женитьбе, Сергей однозначно ответил: «Нет. В этом направлении я не работаю Каждый для себя выбирает свой путь, свое развитие».
Сергей Лазарев добавил, что сын и дочь (у брата и сестры общие и отец, и мать, — прим. ред.) растут разными. «Никита более деликатный и спокойный, а Аня очень хулиганистая, носится, как угорелая».
Исполнитель не скрывает, что самую большую радость ему приносят дети. «Когда прихожу домой, они запрыгивают мне на шею. Я люблю возвращаться домой», — признался он.
Сергей Лазарев сам с радостью выполняет родительские обязанности, даже по несколько раз за ночь встает к дочке. Но он признается, что без помощи няни не справился бы.
Певец рассказал также признался, что после появления детей, в дом каждый год приходит Дед Мороз. «31 декабря мы обычно дома, а 1 января встречаемся со всей семьей», — рассказал артист.
Фото и видео: Instagram
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