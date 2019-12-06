«Я абсолютно счастливый и занимаюсь детьми»: Сергей Лазарев высказался об отношении к женитьбе

Сергей Лазарев добавил, что сын и дочь (у брата и сестры общие и отец, и мать, — прим. ред.) растут разными. «Никита более деликатный и спокойный, а Аня очень хулиганистая, носится, как угорелая».

Исполнитель не скрывает, что самую большую радость ему приносят дети. «Когда прихожу домой, они запрыгивают мне на шею. Я люблю возвращаться домой», — признался он.

Сергей Лазарев сам с радостью выполняет родительские обязанности, даже по несколько раз за ночь встает к дочке. Но он признается, что без помощи няни не справился бы.

Певец рассказал также признался, что после появления детей, в дом каждый год приходит Дед Мороз. «31 декабря мы обычно дома, а 1 января встречаемся со всей семьей», — рассказал артист.