Прыжки в бассейн и эскимо: Лазарев показал, как веселится с детьми на отдыхе в Турции

Певец Сергей Лазарев отправился отдыхать в Турцию вместе с детьми: 3-летней дочерью Анной и 7-летним сыном Никитой. Семья расположилась в пятизвездочном отеле с бассейном в курортном городе Белек. При этом гостей ждал сюрприз от персонала: номер украсили воздушные шары и фотографии детей, а также угощения.

В сторис на своей странице Лазарев признался, что не привествует сладкое в меню своих наследников, но ради отдыха решил селать исключение. 38-летний артист поделился забавными кадрами с дочерью, за обе щеки уплетающей морожное-эскимо.