Прыжки в бассейн и эскимо: Лазарев показал, как веселится с детьми на отдыхе в Турции
Певец Сергей Лазарев впервые за долгое время отправился на отдых за границу вместе со своими детьми. Звездная семья остановилась в одном из люкосвых отелей турецкого города Белек. В соцсетях 38-летний исполнитель поделился умилительными кадрами с 3-летней дочерью Анной и 7-летним сыном Никитой. Попутно выяснилось, что Сергей Лазарев не позволяет наследникам съедать много сладкого.
Певец Сергей Лазарев отправился отдыхать в Турцию вместе с детьми: 3-летней дочерью Анной и 7-летним сыном Никитой. Семья расположилась в пятизвездочном отеле с бассейном в курортном городе Белек. При этом гостей ждал сюрприз от персонала: номер украсили воздушные шары и фотографии детей, а также угощения.
В сторис на своей странице Лазарев признался, что не привествует сладкое в меню своих наследников, но ради отдыха решил селать исключение. 38-летний артист поделился забавными кадрами с дочерью, за обе щеки уплетающей морожное-эскимо.
А вот ее старший брат предпочел угощениям плавание в бассейне. Надев надувные нарукавники, Никита с удовольствием прыгал в воду.
Фото и видео: @lazarevsergey/Instagram