мимимидня: дети Сергея Лазарева впервые оторвались на концерте под песни папы

Напомним, Сергей Лазарев признался, что у него есть дочь только через год после ее рождения. Об этом он рассказал в шоу своей экс-возлюбленной Леры Кудрявцевой. Несмотря на юный возраст Аня уже посещает детский сад. А ее старший брат Никита прошел подготовительное обучение и в этом году пойдет в первый класс школы.