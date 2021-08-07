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#мимимидня: дети Сергея Лазарева впервые оторвались на концерте под песни папы

Забавными кадрами с 3-летней Аней и 7-летним Никитой поделилась мама певца Валентина Лазарева. В ролике также присутствует племянница поп-исполнителя Алина Лазарева. Девушка веселится вместе с двоюродными сестрой и братом, и все вместе подпевают очередной песне Сергея Лазарева во время его живого выступления на одной из московских площадок. Несмотря на то, что погода была пасмурной, певцу удалось подарить поклонникам хорошее настроение.
#мимимидня: дети Сергея Лазарева впервые оторвались на концерте под песни папы

Певец Сергей Лазарев не раз заявлял, что борется с «культом звездного отца» у себя дома. Артист запрещает няне своих детей ставить сыну и дочери его песни и навязывать детям его творчество. Однако, судя по всему, перевес не на его стороне — на недавнем концерте поп-исполнителя его 7-летний сын Никита, 3-летняя дочь Анна, а также племянница Алина с удовольствием подпевали его выступлению.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сергей Лазарев с дочерю Аней и сыном Никитой

Фото: Instagram

Как выяснилось позднее, для маленькой Ани это был первый поход на папин концерт. Забавным видео с тем, как отрываются наследники Сергея Лазарева, поделилась его мама Валентина.

Напомним, Сергей Лазарев признался, что у него есть дочь только через год после ее рождения. Об этом он рассказал в шоу своей экс-возлюбленной Леры Кудрявцевой. Несмотря на юный возраст Аня уже посещает детский сад. А ее старший брат Никита прошел подготовительное обучение и в этом году пойдет в первый класс школы.

Фото и видео: Instagram

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