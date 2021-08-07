#мимимидня: дети Сергея Лазарева впервые оторвались на концерте под песни папы
Певец Сергей Лазарев не раз заявлял, что борется с «культом звездного отца» у себя дома. Артист запрещает няне своих детей ставить сыну и дочери его песни и навязывать детям его творчество. Однако, судя по всему, перевес не на его стороне — на недавнем концерте поп-исполнителя его 7-летний сын Никита, 3-летняя дочь Анна, а также племянница Алина с удовольствием подпевали его выступлению.
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Фото: Instagram
Как выяснилось позднее, для маленькой Ани это был первый поход на папин концерт. Забавным видео с тем, как отрываются наследники Сергея Лазарева, поделилась его мама Валентина.
Напомним, Сергей Лазарев признался, что у него есть дочь только через год после ее рождения. Об этом он рассказал в шоу своей экс-возлюбленной Леры Кудрявцевой. Несмотря на юный возраст Аня уже посещает детский сад. А ее старший брат Никита прошел подготовительное обучение и в этом году пойдет в первый класс школы.
Фото и видео: Instagram
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