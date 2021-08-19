Дети Сергея Лазарева впервые появились с отцом на красной дорожке на открытии «Новой волны»
В начале мероприятия гостей встречали на красной дорожке. Знаменитости выгуливали свои лучшие, оригинальные и дорогие наряды, стараясь отличиться на публике.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/lazarevsergey
А Сергей Лазарев привлек всеобщее внимание тем, что появился на открытии «Новой волны» с подросшими детьми — Никитой и Аней.
Сергей появился на публике в элегантном белом костюме. Для дочери он выбрал невесомое пышное платье оттенка темной пудры, а для сына — темные брюки и рубашку. Публика эмоционально встречала певца с наследниками.
В личном блоге Сергей Лазарев показал, как его маленькая принцесса готовила впервые выйти на красную дорожку.
«Теперь на сборы нужно намного больше времени. У меня подготовка занимает 15 минут. А все остальное время уходит на детей», — прокомментировал счастливый отец.
Сергей Лазарев долгое время держал рождение детей в тайне. Сына он рассекретил, когда Никите было уже два года, а дочь Анну — через год после ее появления на свет. Детей ему родила одна и та же женщина. «Они родные и по отцу, и по матери», — комментировал певец рождение малышей сурмамой.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram
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