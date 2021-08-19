Дети Сергея Лазарева впервые появились с отцом на красной дорожке на открытии «Новой волны»

Сергей появился на публике в элегантном белом костюме. Для дочери он выбрал невесомое пышное платье оттенка темной пудры, а для сына — темные брюки и рубашку. Публика эмоционально встречала певца с наследниками.

В личном блоге Сергей Лазарев показал, как его маленькая принцесса готовила впервые выйти на красную дорожку.

«Теперь на сборы нужно намного больше времени. У меня подготовка занимает 15 минут. А все остальное время уходит на детей», — прокомментировал счастливый отец.