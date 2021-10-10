Семья Юлии Пересильд рассказала о трудностях, с которыми актриса столкнулась в космосе
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Фото: East News Russia
Первый в мире космический съемочный экипаж, состоящий из актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, находится на орбите уже шестой день. Несмотря на интенсивную подготовку к жизни и работе на МКС, состоявшуюся на Земле, участники съемочной группы фильма «Вызов» продолжают сталкиваться со сложностями.
Режиссер Алексей Учитель, который вместе с Юлией Пересильд растит двух дочерей, рассказал в эфире НТВ о трудностях, через которые сейчас проходит актриса. Оказывается, звезде до сих пор сложно адаптироваться к условиям невесомости. Есть и другая сложность.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
«Еще сложность, помимо невесомости, в том, что надо снимать, каждый день съемочный. Я в хорошем смысле ей завидую и понимаю, как это тяжело», — поделился режиссер. Отметим, что команда прибыла на МКС 5 октября, а 17 октября вернется на Землю. По данным на 7 октября группа сняла несколько сцен, Клим Шипенко заявил, что работа идет по графику.
Присуствовавшая в студии НТВ дочь Пересильд и Учителя Анна рассказала, что она и ее сестра регулярно созваниваются с мамой. «Мы говорим больше о том, как у нас на Земле дела. Ее тоже спрашиваем, у нее все хорошо, бодрячком», — рассказала Анна.
Согласно обнародованному сюжету фильма «Вызов», картина расскажет о первой проведенной в условиях невесомости операции на сердце. Юлия Пересильд играет врача-кардиохирурга, которого отправляют на космический корабль к потерявшему сознание пилоту. При этом героиня фильма сталкивается и с личными проблемами. Если на Юлии Пересильд в экспедиции лежат только обязанности актрисы, то Клим Шипенко отвечает не только за режиссуру и постановку, но и за операторскую работу и грим.
Фото и видео: @juliaperesild/Instagram; East News; кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»