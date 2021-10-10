Семья Юлии Пересильд рассказала о трудностях, с которыми актриса столкнулась в космосе

Первый в мире космический съемочный экипаж, состоящий из актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, находится на орбите уже шестой день. Несмотря на интенсивную подготовку к жизни и работе на МКС, состоявшуюся на Земле, участники съемочной группы фильма «Вызов» продолжают сталкиваться со сложностями.

Режиссер Алексей Учитель, который вместе с Юлией Пересильд растит двух дочерей, рассказал в эфире НТВ о трудностях, через которые сейчас проходит актриса. Оказывается, звезде до сих пор сложно адаптироваться к условиям невесомости. Есть и другая сложность.