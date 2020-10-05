Съемки в Playboy и буддизм: что стало со звездой «Рабыни Изауры» Луселией Сантос через 45 лет после выхода фильма
Фото: East News
Имя рабыни Изауры стало нарицательным в обиходе жителей разных стран (фильм показывали в 78-ми). «Изаурами» называли тех, кто много трудится и кого нужно пожалеть. Исполнительница главной роли в сериале Луселия Сантус проснулась известной после первой же своей роли в кино. До сериала она играла лишь на театральной сцене, начав карьеру в 14 лет.
Фото: Kinopoisk.ru
В театре юную Луселию заметил театральный преподаватель Эужениу Куснет, пригласил ее на курсы в Сан-Паулу, и Сантус начала познавать азы актерского мастерства по системе Станиславского. Ее успехи и талант были настолько очевидными, что не имеющую опыта съемок девушку пригласили сразу на главную роль. Партнерами юной Луселии на съемочной площадке стали настоящие знаменитости: Рубенс ди Фалько (Леонсио), Норма Блум (Малвина) и Атила Йориу (Мигель).
Кстати, «Рабыня Изаура» стал самым продаваемым бразильским фильмом за пределами страны.
Вскоре предложения о съемках посыпались на актрису одно за одним. Она стала чаще появляться в кино и на телевидении.
За последующие после «Изауры» пять лет актриса снялась в 11 сериалах: «Ибрагим из пригорода», «Паранойя», «Женщина Малу» и других.
В начале карьеры — в 1980-м — 23-летняя Сантус появилась на обложке Playboy с обнаженной грудью.
Фото: East News
После 15 лет сотрудничества со студией Globo (крупнейший производитель сериалов) Луселия Сантус внезапно разорвала контракт и ушла к конкурентам — канал «Rede Manchete». Здесь она сыграла в телефильмах «Кармен», «Бразильянки и бразильцы», «Дона Анжа» и других картинах.
В 1980-1990-х Луселия продолжала активно сниматься и растила сына Педро. Первым мужем актрисы стал дирижер Джон Нешлинг. Сын Сантус пошел по ее стопам и тоже стал артистом. Через несколько лет после развода «Изаура» второй раз вышла замуж, но и этот брак оказался некрепким.
Фото: www.instagram.com/luceliasantosoficial/
Всего на счету 63-летней Луселии Сантус 49-фильмов, правда, в последние десять лет она снимается не так часто, как раньше. В начале 2000-х у нее был многолетний перерыв в работе, последний сериал с ее участием, «На канате», показали в 2019-м, но вскоре выйдут еще два фильма — «Дикий» и «Женщина океана».
Сантус испробовала себя и в качестве режиссера, сняв два документальных фильма: «Точка изменений: Китай сегодня» и «Восточный Тимор: Насилие, которого никто не увидел».
Фото: www.instagram.com/luceliasantosoficial/
В одном из интервью Луселия призналась, что слава Изауры ей порядком надоела и она не понимает ажиотажа вокруг ее первого фильма. Личную жизнь артистка тоже больше не строит. «Мой лучший любовник — это работа, а лучший друг — мой сын», — говорил Сантус.
Сегодня актрисе с трудом можно узнать прежнюю лучезарную девчушку. Луселия явно не увлекается бьюти-процедурами и пластическими операциями, предпочитая стареть естественно.
Фото: www.instagram.com/luceliasantosoficial/
«Утешение я нахожу сейчас в йоге, буддизме и моих любимых сыне и внучке», — говорит актриса. Она активно ведет Instagram, где показывает фото из путешествий и рассказывает о коренных народах разных стран, а также — о буддизме.
Кстати, в конце 2018 года Луселия впервые побывала в России.
Фото и видео: Instagram Луселии Сантус, кадры фильмов, East News, фильм «Рабыня Изаура»
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