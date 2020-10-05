Съемки в Playboy и буддизм: что стало со звездой «Рабыни Изауры» Луселией Сантос через 45 лет после выхода фильма

В театре юную Луселию заметил театральный преподаватель Эужениу Куснет, пригласил ее на курсы в Сан-Паулу, и Сантус начала познавать азы актерского мастерства по системе Станиславского. Ее успехи и талант были настолько очевидными, что не имеющую опыта съемок девушку пригласили сразу на главную роль. Партнерами юной Луселии на съемочной площадке стали настоящие знаменитости: Рубенс ди Фалько (Леонсио), Норма Блум (Малвина) и Атила Йориу (Мигель).

Кстати, «Рабыня Изаура» стал самым продаваемым бразильским фильмом за пределами страны.

Вскоре предложения о съемках посыпались на актрису одно за одним. Она стала чаще появляться в кино и на телевидении.