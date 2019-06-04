Боди, чулки и шляпка: 62-летняя звезда «Рабыни Изауры» снялась в откровенной фотосессии

62-летняя бразильская актриса Луселия Сантус, известная по роли рабыни Изауры, снялась в откровенной фотосессии в стиле кабаре. Актриса в Instagram призналась, что сделала эти фото для себя на память.

На фотографиях актриса позирует в бежевом шелковом боди, черных сетчатых чулках, высоких сапогах и мини-шляпке.