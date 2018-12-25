61-летняя звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус впервые побывала в России

В конце 1980-х первой из бразильских «мыльных опер», показанных в России, стала «Рабыня Изаура». Сериал быстро стал суперпопулярным, а каждый эпизод пересматривали по несколько раз и активно обсуждали. Но при этом исполнительница главной роли Луселия Сантус никогда не была в стране, где ее настолько полюбили. Свое желание побывать в России актриса исполнила только на днях, прилетев в столицу.

«Очень счастлива находиться здесь, побывать в России было моей давней мечтой. Рада, что приехала в Москву именно сейчас, перед Новым годом. Украшение улиц меня просто поразило, — отметила актриса на пресс-конференции в ТАСС. — В Бразилии сейчас 50 градусов тепла, Дед Мороз туда просто не доедет. Очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге».