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61-летняя звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус впервые побывала в России

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Луселия Сантус с друзьями и коллегами на Красной площади в Москве

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Актриса решила исполнить свою давнюю мечту и прилетела в Москву.

В конце 1980-х первой из бразильских «мыльных опер», показанных в России, стала «Рабыня Изаура». Сериал быстро стал суперпопулярным, а каждый эпизод пересматривали по несколько раз и активно обсуждали. Но при этом исполнительница главной роли Луселия Сантус никогда не была в стране, где ее настолько полюбили. Свое желание побывать в России актриса исполнила только на днях, прилетев в столицу.

«Очень счастлива находиться здесь, побывать в России было моей давней мечтой. Рада, что приехала в Москву именно сейчас, перед Новым годом. Украшение улиц меня просто поразило, — отметила актриса на пресс-конференции в ТАСС. — В Бразилии сейчас 50 градусов тепла, Дед Мороз туда просто не доедет. Очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге».

Но Луселия не забыла и о делах. Актриса приехала в нашу столицу, чтобы поддержать инициативу российского СМИ TV BRICS по созданию единой международной редакции стран БРИКС. Пару месяцев назад бразильский холдинг TV Cultura подписал соглашение с TV BRICS об информационном обмене и сотрудничестве.

Донна Сантус уже выложила несколько ярких снимков с прогулки по Москве в свой микроблог. Ей явно очень нравится в России, а местные поклонники в свою очередь не устают осыпать Луселию комплиментами.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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