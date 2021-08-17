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Сельма Блэр после многолетней борьбы с тяжелой болезнью рассказала о ремиссии

Звезда фильма «Жестокие игры» три года вела бой с рассеянным склерозом — и победила! Актриса поделилась с поклонниками радостной новостью — на данный момент у нее ремиссия. Но до этого ей пришлось пройти трансплантацию стволовых клеток и химиотерапию. А многие врачи, когда узнавали, что она намерена вылечиться, считали ее попросту сумасшедшей и советовали сдаться.
Сельма Блэр после многолетней борьбы с тяжелой болезнью рассказала о ремиссии

Страшный диагноз Сельма услышала в 2018 году, после чего у нее появились проблемы с речью и парализовало левую ногу, а физическая боль стала постоянным спутником. В какой-то момент трансплантация клеток стало единственным решением. Многолетняя борьба оказалась испытанием не только для самой Блэр, но и для ее сына, 10-летнего Артура. Актриса не сразу решилась рассказать новость и хотела подождать, пока организм восстановиться больше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сельма Блэр поделилась с поклонниками радостной новостью

Фото: Dave Longendyke/Global Look Press

Но честно говорить о своей болезни и лечении она считает долгом, потому что в мире сотни людей в данный момент проходят через те же страдания. Например, ее коллега — голливудская актриса Кристина Эпплгейт недавно поделилась с подписчиками в Twitter, что уже много месяцев страдает этим заболеванием.

Сельма Блэр делится: «Я накопила действительно большой багаж знаний по этой теме, который мне самой еще необходимо принять и переработать», — говорит она. О борьбе с заболеванием артистка решила рассказать в документальном фильме Introducing, Selma Blair, который выйдет на экраны этой осенью. В трейлере 49-летняя звезда признается, что врачи делали неутешительные прогнозы относительно ее состояния: «Мне советовали строить планы на случай смерти. Не из-за того, что у меня рассеянный склероз, а из-за того, что я с ним борюсь», — расскажет она в ленте.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press

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