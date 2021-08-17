Сельма Блэр после многолетней борьбы с тяжелой болезнью рассказала о ремиссии

Сельма Блэр делится: «Я накопила действительно большой багаж знаний по этой теме, который мне самой еще необходимо принять и переработать», — говорит она. О борьбе с заболеванием артистка решила рассказать в документальном фильме Introducing, Selma Blair, который выйдет на экраны этой осенью. В трейлере 49-летняя звезда признается, что врачи делали неутешительные прогнозы относительно ее состояния: «Мне советовали строить планы на случай смерти. Не из-за того, что у меня рассеянный склероз, а из-за того, что я с ним борюсь», — расскажет она в ленте.