Сельма Блэр после многолетней борьбы с тяжелой болезнью рассказала о ремиссии
Страшный диагноз Сельма услышала в 2018 году, после чего у нее появились проблемы с речью и парализовало левую ногу, а физическая боль стала постоянным спутником. В какой-то момент трансплантация клеток стало единственным решением. Многолетняя борьба оказалась испытанием не только для самой Блэр, но и для ее сына, 10-летнего Артура. Актриса не сразу решилась рассказать новость и хотела подождать, пока организм восстановиться больше.
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Фото: Dave Longendyke/Global Look Press
Но честно говорить о своей болезни и лечении она считает долгом, потому что в мире сотни людей в данный момент проходят через те же страдания. Например, ее коллега — голливудская актриса Кристина Эпплгейт недавно поделилась с подписчиками в Twitter, что уже много месяцев страдает этим заболеванием.
Сельма Блэр делится: «Я накопила действительно большой багаж знаний по этой теме, который мне самой еще необходимо принять и переработать», — говорит она. О борьбе с заболеванием артистка решила рассказать в документальном фильме Introducing, Selma Blair, который выйдет на экраны этой осенью. В трейлере 49-летняя звезда признается, что врачи делали неутешительные прогнозы относительно ее состояния: «Мне советовали строить планы на случай смерти. Не из-за того, что у меня рассеянный склероз, а из-за того, что я с ним борюсь», — расскажет она в ленте.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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