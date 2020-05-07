«Вновь могу ходить без трости»: Сэльма Блэр рассказала о своих успехах в борьбе против рассеянного склероза
Фото: Instagram
Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее нервные волокна головного и спинного мозга. Оно чаще всего встречается у женщин. Спровоцировать его развитие могут стресс, вирусные инфекции, среди которых корь, герпес, ветряная оспа и т. д. К сожалению, на ранней стадии распознать рассеянный склероз довольно сложно, так как оно умело маскируется под симптомы других болезней. К сожалению, от него не застрахован никто, в том числе и звезды. Яркий пример тому Сэльма Блэр, которая честно рассказала о своем диагнозе и теперь регулярно предупреждает женщин быть внимательнее к своему здоровью.
На сей раз звезда выложила в Instagram пост о том, что вновь может уверенно передвигаться без помощи трости. В видеоролике Сэльма сама снимает себя на телефон и в это же время медленно двигается по направлению к зеркалу. На ее икрах закреплены специальные брейсы (ортопедические приспособления, восстанавливающие двигательную активность). «Я так счастлива, что удалось найти что-то, что изменит правила игры и вернет мне возможность уверенно передвигаться, стабильность и энергию. Обожаю свои новые брейсы. Я вновь могу ходить без трости», – написала она, добавив, что в восторге от результатов.
Поклонники не остались равнодушны к маленькой победе: «Нереально круто!», «О боже, я улыбаюсь от уха до уха! Как я за вас рада», «Очень рад, что новые брейсы помогают вам», «Классно выглядите! Обожаю вас и вашу силу!», «Эта новость вызвала слезы на моих глазах, я так счастлива!!!!!! Ты выглядишь великолепно», – написали они в комментариях.
Не так давно Блэр выкладывала видео, на котором показывала, что передвигается исключительно с тростью, так как из-за рассеянного склероза ей сложно маневрировать или сохранять баланс. Без специальной поддержки она может легко споткнуться на ровном месте и упасть. Также звезда страдает от спазмалитической дисфонии, из-за которой ей трудно говорить.
Фото: Instagram
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