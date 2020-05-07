«Вновь могу ходить без трости»: Сэльма Блэр рассказала о своих успехах в борьбе против рассеянного склероза

На сей раз звезда выложила в Instagram пост о том, что вновь может уверенно передвигаться без помощи трости. В видеоролике Сэльма сама снимает себя на телефон и в это же время медленно двигается по направлению к зеркалу. На ее икрах закреплены специальные брейсы (ортопедические приспособления, восстанавливающие двигательную активность). «Я так счастлива, что удалось найти что-то, что изменит правила игры и вернет мне возможность уверенно передвигаться, стабильность и энергию. Обожаю свои новые брейсы. Я вновь могу ходить без трости», – написала она, добавив, что в восторге от результатов.

Поклонники не остались равнодушны к маленькой победе: «Нереально круто!», «О боже, я улыбаюсь от уха до уха! Как я за вас рада», «Очень рад, что новые брейсы помогают вам», «Классно выглядите! Обожаю вас и вашу силу!», «Эта новость вызвала слезы на моих глазах, я так счастлива!!!!!! Ты выглядишь великолепно», – написали они в комментариях.