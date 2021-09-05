Находится под капельницей: Анастасию Макееву экстренно госпитализировали

Телезвеза, актриса театра и кино Анастасия Макеева вновь оказалась в больничной палате. Ранее 39-летней звезде уже оказывали помощь из-за кровоизлияния в голосвых связках. Тогда это связали со стрессом из-за скандала с бывшей супругой ее на тот момент жениха Романа Малькова.

Причина нынешней госпитализации, по словам супруга актрисы, оказалась той же. Роман Мальков сообщил в соцсетях, что из-за стресса Анастасии снова стало плохо настолько, что пришлось вызвать медиков. Врачи «скорой» приняли решение о госпитализации.