Находится под капельницей: Анастасию Макееву экстренно госпитализировали
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Телезвеза, актриса театра и кино Анастасия Макеева вновь оказалась в больничной палате. Ранее 39-летней звезде уже оказывали помощь из-за кровоизлияния в голосвых связках. Тогда это связали со стрессом из-за скандала с бывшей супругой ее на тот момент жениха Романа Малькова.
Причина нынешней госпитализации, по словам супруга актрисы, оказалась той же. Роман Мальков сообщил в соцсетях, что из-за стресса Анастасии снова стало плохо настолько, что пришлось вызвать медиков. Врачи «скорой» приняли решение о госпитализации.
«На этот раз увезли в срочном порядке в больницу. Сейчас она под капельницей! Что дальше, неизвестно! Только молиться за неё! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли!» — написал Роман Мальков в соцсетях, выложив видео приезда врачей.
Роман Мальков и Анастасия Макеева поженились несколько месяцев назад после годового романа. При этом мужчина развелся с супругой, оставив ее с четырьмя детьми. Даже после свадьбы Макеева и экс-жена ее избранника устраивали друг другу публичные выволочки с помощью соцсетей. Старшая дочь Роман Малькова даже подала в суд на Анастасию Макееву, обвинив ее в клевете.
Фото и видео: Instagram