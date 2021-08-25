Муж Макеевой не стал общаться со старшей дочерью, которая подала в суд на актрису

Роман Мальков впервые за долгое время встретился со своей дочерью Анной. Девочка в конфликте встала на сторону матери и осудила поведение своего отца после развода.

За это, по словам бывшей жены Светланы, Макеева и ее бывший супруг начали травить девочку, вынудив ее обратиться в суд. Сделала ли Анна это сама или по подсказке матери, не уточняется.

Теперь же она встретилась с отцом, хотя помириться и найти общий язык им не удалось.