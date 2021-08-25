Муж Макеевой не стал общаться со старшей дочерью, которая подала в суд на актрису
Роман Мальков впервые за долгое время встретился со своей дочерью Анной. Девочка в конфликте встала на сторону матери и осудила поведение своего отца после развода.
За это, по словам бывшей жены Светланы, Макеева и ее бывший супруг начали травить девочку, вынудив ее обратиться в суд. Сделала ли Анна это сама или по подсказке матери, не уточняется.
Теперь же она встретилась с отцом, хотя помириться и найти общий язык им не удалось.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @svetamalkova
«Двухминутная встреча отца семейства с дочерью, которую он не видел полтора года. Хотя какое это имеет значение? Роман пожелал мне достойного мужчину, который возьмет на себя финансовое обеспечение детей. Ну, допустим, взял. Но одно я в этой ситуации понять не способна. Как можно плакать на всю страну, требовать детей, говорить о любви к ним и при этом продолжать настаивать на снижении алиментов? Новая супруга рассказывает подписчикам о том, какой ее муж дельный бизнесмен, как он, оказывается, покупал ей строительные материалы. А букеты ей и вовсе доставляют вертолетом», — рассказала в своем блоге Светлана.
Также она призналась, сколько алиментов получает на детей:
«Детей же Рома оценил на 10 тысяч рублей в месяц! На 333 рубля в день! Ты сам на сколько в день кушаешь, Ромочка?».
Малькова предположила, что дело в том, что сам ее бывший супруг зарабатывает немного и живет за счет своей более обеспеченной жены.
«Или, может быть, тебя кормит глава семейства — твоя жена? Так ты скажи честно! Встань на табуретку и запиши видео. "Извините, я получаю 65 тысяч, нигде меня на работу не берут, отстаньте от меня, люди добрые"».
Фото: Instagram Светланы Мальковой и Романа Малькова
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!