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Муж Макеевой не стал общаться со старшей дочерью, которая подала в суд на актрису

Анна Малькова отправилась в суд после того, как Макеева обвинила ее во лжи. Ранее дочь супруга артистки от первого брака заявила, что та пыталась подкупить ее и склонить на свою сторону в конфликте с бывшей женой. Отец и дочь увиделись в первый раз за полтора года, и встреча заняла всего две минуты.
Муж Макеевой не стал общаться со старшей дочерью, которая подала в суд на актрису

Роман Мальков впервые за долгое время встретился со своей дочерью Анной. Девочка в конфликте встала на сторону матери и осудила поведение своего отца после развода.

За это, по словам бывшей жены Светланы, Макеева и ее бывший супруг начали травить девочку, вынудив ее обратиться в суд. Сделала ли Анна это сама или по подсказке матери, не уточняется.

Теперь же она встретилась с отцом, хотя помириться и найти общий язык им не удалось.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Малькова с детьми купаются в море

Фото: @svetamalkova

«Двухминутная встреча отца семейства с дочерью, которую он не видел полтора года. Хотя какое это имеет значение? Роман пожелал мне достойного мужчину, который возьмет на себя финансовое обеспечение детей. Ну, допустим, взял. Но одно я в этой ситуации понять не способна. Как можно плакать на всю страну, требовать детей, говорить о любви к ним и при этом продолжать настаивать на снижении алиментов? Новая супруга рассказывает подписчикам о том, какой ее муж дельный бизнесмен, как он, оказывается, покупал ей строительные материалы. А букеты ей и вовсе доставляют вертолетом», — рассказала в своем блоге Светлана.

Также она призналась, сколько алиментов получает на детей:

«Детей же Рома оценил на 10 тысяч рублей в месяц! На 333 рубля в день! Ты сам на сколько в день кушаешь, Ромочка?».

Малькова предположила, что дело в том, что сам ее бывший супруг зарабатывает немного и живет за счет своей более обеспеченной жены.

«Или, может быть, тебя кормит глава семейства — твоя жена? Так ты скажи честно! Встань на табуретку и запиши видео. "Извините, я получаю 65 тысяч, нигде меня на работу не берут, отстаньте от меня, люди добрые"».

Фото: Instagram Светланы Мальковой и Романа Малькова

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