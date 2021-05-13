Актриса Анастасия Макеева попала в больницу
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Фото: Instagram/@makeevan
Сама артистка не стала раскрывать, что с ней произошло. Макеева отметила, что утро у нее выдалось сложным. Звезда добавила, что отходит от наркоза. «Сегодня 13-е число, надеюсь, оно счастливое. Утро выдалось сложным, но ничего - скоро все наладится. Мне после наркоза принесли еду и дали две конфетки», - призналась 39-летняя артистка.
Вероятно, ей сделали операцию. Анастасия призналась, что находится в больнице. Ее жених, строитель Роман Мальков, не отходит от нее ни на шаг. «Пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждет в коридоре. Люблю тебя! Ваши добрые мысли и молитвы всегда со мной!» - добавила она. В 2020 году Макеевой делали операцию из-за проблем с женским здоровьем. Анастасия много лет страдает от бесплодия.
Напомним, в последнее время о Макеевой и ее возлюбленном появляется много новостей. Жених Анастасии ради звезды развелся со своей супругой Светланой. Сейчас Светлана остается в Словении, требуя от бывшего мужа, уехавшего с концами в Россию, алименты. Женщина зарабатывает сама, однако считает, что мужчина должен заботиться об их общих четверых детях. Старший сын сейчас живет в России, с семьей отца, трое находятся с мамой.
Судебное заседание, в результате которого Светлана и Роман были официально разведены, состоялось 12 апреля без присутствия «сильной половины» этой пары.
Фото: Instagram/@makeevan
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