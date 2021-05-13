Актриса Анастасия Макеева попала в больницу

Сама артистка не стала раскрывать, что с ней произошло. Макеева отметила, что утро у нее выдалось сложным. Звезда добавила, что отходит от наркоза. «Сегодня 13-е число, надеюсь, оно счастливое. Утро выдалось сложным, но ничего - скоро все наладится. Мне после наркоза принесли еду и дали две конфетки», - призналась 39-летняя артистка.

Вероятно, ей сделали операцию. Анастасия призналась, что находится в больнице. Ее жених, строитель Роман Мальков, не отходит от нее ни на шаг. «Пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждет в коридоре. Люблю тебя! Ваши добрые мысли и молитвы всегда со мной!» - добавила она. В 2020 году Макеевой делали операцию из-за проблем с женским здоровьем. Анастасия много лет страдает от бесплодия.