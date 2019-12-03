«Вылитая мама, папины глаза»: в Сети обсуждают новое видео с подросшим сыном Подольской и Преснякова
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Натальи Подольской
Владимир Пресняков показал, как его младший сын Артемий смотрит мультфильм.
Этим летом, 5 июня, общему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Артемию исполнилось 4 года. Родители души не чаят в своем наследнике. «Смотрим мультик Angry Birds», — показал звездный папа новое видео с ним.
«Очаровательный», «Вылитая мама», «Глаза папины», «Ангела глаза!!!!», — обсуждают в комментариях.
Артемий — по-настоящему долгожданный ребенок в семье артистов, он появился на свет через 10 лет после знакомства своих мамы и папы. Для Натальи он стал первенцем. У Владимира есть взрослый сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.
Фото и видео: instagram
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