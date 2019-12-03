«Вылитая мама, папины глаза»: в Сети обсуждают новое видео с подросшим сыном Подольской и Преснякова

«Очаровательный», «Вылитая мама», «Глаза папины», «Ангела глаза!!!!», — обсуждают в комментариях.

Артемий — по-настоящему долгожданный ребенок в семье артистов, он появился на свет через 10 лет после знакомства своих мамы и папы. Для Натальи он стал первенцем. У Владимира есть взрослый сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.