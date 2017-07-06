Дмитрий Шепелев увез маленького Платона в Грецию

Видеозаписи и фотографии, которыми делится сегодня в своем блоге Дмитрий Шепелев, красноречиво говорят о том, что в жизни 34-летнего шоумена, наконец, наступила гармония. Вместе с сыном Платоном он отправился в Грецию — отдыхать, дышать морем, набираться сил.

Не так давно Шепелев не мог выезжать за границу из-за решения судебных органов по жалобе родственников Фриске. Однако после того, как Платон увиделся с семьей Жанны Фриске, запрет был снят.

Фото: instagram.com