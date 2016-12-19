Причиной этому стало то, что телеведущий не исполнил решение суда, а именно не давал родителям покойной Жанны Фриске видеться с их внуком, четырехлетним Платоном. Из-за этого приставы ввели ограничение на выезд Шепелева за пределы страны. Как сообщает портал kp.ru, запрет пока будет действовать лишь месяц, в период с 1 мая по 1 июня. В том случае, если Дмитрий будет продолжать скрывать сына от его бабушки и дедушки, суд может продлить этот срок.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 19 2016 в 2:18 PST

Отметим, что накануне ведущий вместе с судебным приставом составил график встреч Платона с родственниками сразу после того, как Шепелева официально предупредили о возбуждении против него административного дела. Однако к общему решению стороны не пришли. Дмитрий настаивал на том, чтобы свидания проходили в закрытой комнате, причем присутствовать должны сразу все родные. С этим родители Фриске не согласились, утверждая, что каждый из них имеет право встречаться с малышом по-отдельности.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Май 1 2017 в 8:47 PDT

Фото: instagram.com, global look press.com