Сегодня, за несколько дней до годовщины смерти Жанны Фриске, ее мама Ольга Владимировна написала открытое письмо, в котором обратилась к дочери. Она не стремится скорее забыть о трагедии — напротив, бережно хранит ее вещи, а во внуке ищет ее черты.

«Доченька... Прошло уже целых два года, но в доме все напоминает о тебе. Пишу эти слова, а у меня слезы на глазах. Сейчас смотрю на твою любимую кофейную чашку, она стоит на полочке в кухонном шкафу. Высокая такая, коричневого цвета, с надписью на латышском языке и рисунком — какое-то здание. На месте вещи, которые ты перевезла к нам пять лет назад, перед тем как улететь в Майами, чтобы родить сына. Мы ничего не трогали. Хотя, может, и нужно с ними уже что-то сделать», — цитирует ее «СтарХит».

Наташа, сестра певицы, часто носит ее одежду. А в комнате Жанны, на тумбочке рядом с ее портретом, стоит свечка. Мама зажигает ее каждый день и молится Богу, чувствуя присутствие дочери, с которой раньше они молились вместе. «Молю, чтобы ты мне приснилась, но все не приходишь. А так хочется хоть во сне посмотреть тебе в глаза, увидеть еще разок твою улыбку. Сама я нечасто бываю на кладбище. Помню, ты этого не любишь, ведь не раз повторяла: "Мама, навещать надо живых людей, а не мертвых". Да и я совсем не чувствую тебя там. Не знаю, почему... Для меня ты жива, моя красивая, улыбчивая девочка», — признается она.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)Фев 1 2017 в 2:02 PST

Сын Жанны очень напоминает Ольге погибшую дочь. «Увидела Платошку в мае — впервые за год. Дима приводил его на представление в цирк, и нас позвали. Платон меня узнал. Он стал выше и похудел. Превращается в маленького мужчину. А стрижка — как у тебя в детстве, только затылок выбрит. Растет умным и красивым. Вы очень похожи с ним, прямо как две капли воды, одинаковы даже интонации, поворот головы. Платоша повторяет твой жест во время разговора — выворачивает правую ручку. А какой он рассудительный. Дедушка спросил: "Платон, какой подарок тебе купить?" И услышал: "На ваше усмотрение". Представляешь? Отвечает как взрослый. Жаль, что встреча была недолгой — всего минут пятнадцать. Я попросила Платошку позвонить мне. "Хорошо, бабушка", — пообещал он, но пока телефон молчит», — цитирует журнал.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Дек 19 2016 в 2:18 PST

Напомним, что Жанна Фриске скончалась от рака 15 июня 2015 года. Споры между отцом ее ребенка, родителями и благотворительными организациями идут до сих пор.

Фото: instagram.com