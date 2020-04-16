Слезы счастья и море нежности: самые трогательные и забавные домашние видео Аллы Пугачевой с детьми

Одной из самых известных и успешных певиц российского шоу-бизнеса Алле Пугачевой 15 апреля исполнился 71 год. Первыми именинницу поздравили супруг Максим Галкин и, конечно, любимые дети Гарри и Лиза. Малыши буквально довели ее до слез счастья: испекли для мамы торт, приготовили цветы и надули шары. Поздравляем Аллу Борисовну и предлагаем посмотреть ее самые трогательные и забавные видео с детьми.