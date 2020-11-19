«Это мама или лошадь?» Ксения Собчак в мультяшном костюме удивила сына-именинника

Ксения Собчак опубликовала в Instagram забавные видео с дня рождения сына Платона. Поздравить именинника пришли бабушка Людмила Нарусова, отец Максим Виторган и сестра Полина. Телеведущая устроила милые семейные посиделки, а сама нарядилась в мультяшный костюм, чем удивила своего любимого именинника.

«Ты кто, я тебя не знаю», — искренне заявил Платон. «Это мама или лошадь?», — просила у него Ксения под заливистый хохот Максима Виторгана, который снимал все происходящее.