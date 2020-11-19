«Это мама или лошадь?» Ксения Собчак в мультяшном костюме удивила сына-именинника
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак опубликовала в Instagram забавные видео с дня рождения сына Платона. Поздравить именинника пришли бабушка Людмила Нарусова, отец Максим Виторган и сестра Полина. Телеведущая устроила милые семейные посиделки, а сама нарядилась в мультяшный костюм, чем удивила своего любимого именинника.
«Ты кто, я тебя не знаю», — искренне заявил Платон. «Это мама или лошадь?», — просила у него Ксения под заливистый хохот Максима Виторгана, который снимал все происходящее.
«Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб», — с юмором подписала Собчак публикацию в социальной сети. Она подарила сыну укулеле, обернутую в яркую бумагу. Платон сразу же распаковал презент и принялся играть, а Ксения петь.
В кадре видно, как Полина Виторган валится на диван от смеха.
В своем аккаунте сестра именинника также показала видео с ним, играющем на музыкальном инструменте.
«Вот настоящая мама! Поздравляю с днем рождения сыночка», — прокомментировала Елизавета Боярская. «Кайф! С праздником малыша», — написала Светлана Лобода. «Фух, сейчас умру!», — поделилась эмоциями Юлия Снигирь. «Это мощно», — отметила в комментарии Дарья Повереннова. «Счастье!», — написала Марина Юдашкина. «Принимаете заказы на выездные празднования?», — поинтересовалась Яна Расковалова.
Максим Виторган в блоге показал, как закончился праздничный день.
Максим Виторган и Ксения Собчак остались друзьями после развода. В день рождения Платона экс-супруг поблагодарил Ксению за сына.
Собчак сейчас замужем за режиссером Константином Богомоловым, а Виторган счастлив в отношениях с Нино Нинидзе.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак, Полины Виторган и Константина Богомолова
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