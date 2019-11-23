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«Мамашка-огонь»: в Сети обсуждают зажигательный танец Саши Савельевой с коляской

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Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Фото: Instagram Саши Савельевой

Певица показала, как развлекалась на свадьбе падчерицы.

Экс-«девушка фабричная» Саша Савельева впервые стала мамой весной 2019 года — у певицы и ее супруга, актера Кирилла Сафонова, родился сын Леон. Для Кирилла малыш стал вторым ребенком — от первого брака у него есть дочь Анастасия, которая в этом году вышла замуж. Свадьба состоялась в Израиле, и в новую жизнь девушку отец проводил в компании молодой жены и маленького сына. Несколько часов назад Саша показала, как устроила в ресторане жаркие танцы…с коляской. «Флешмобчик, что ли, замутить😆 мамочки, а, может даже и папочки) наверняка были моменты, когда дитя спит, вы гуляете с коляской, слушаете любимую музыку и хотите пуститься в пляс... не стесняйтесь😂 можете даже видео снять, как я», — подписала видео Савельева.

Некоторые подписчики не оценили танец певицы: «Ощущение отсутствия внимания мужа к родившей жене…😐 какая-то безысходность в танце. Попой круть-верть перед экраном, не от большого счастья», «Очень круто ходить по ресторанам с коляской, с няней лучше бы оставили ребенка!!», «Глупая», «Очень мудро свой зад выкладывать на обозрение», «Лучше бы с ребенком время проводила, а не попой крутила…», «Для ребенка это плохо — громкая музыка, перегар и вечный шум».

Но большинство комментаторов встали на сторону Саши: «Главное, с каким лицом ты это исполняешь😂👍🏼», «Сашка - молодец», «Огнище», «Мамашка-огонь», «Тоже гуляла на свадьбе с малышкой!) ей было почти 5 месяцев!)», «Секси молодая мамочка!», «Мама рулит», «Классная, стройная, браво», «Саша молодец! Везде с ребенком! А другие скинут нянькам деток, и потом вспомнить нечего, как же рос их малыш», «Какая зажигательная мамочка», «Красивая мама, чувствует себя свободно! Если вы не можете переступить через свои комплексы и ... хотя бы не фууууукайте!!!!», «Правильно, Сашуля, ребенка нужно приучать к прекрасному, а музыка - это прекрасно. А мамочка в таком настроение позитивном - это вообще здорово».

А что вы думаете по этому поводу?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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