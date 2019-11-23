«Мамашка-огонь»: в Сети обсуждают зажигательный танец Саши Савельевой с коляской

Некоторые подписчики не оценили танец певицы: «Ощущение отсутствия внимания мужа к родившей жене…😐 какая-то безысходность в танце. Попой круть-верть перед экраном, не от большого счастья», «Очень круто ходить по ресторанам с коляской, с няней лучше бы оставили ребенка!!», «Глупая», «Очень мудро свой зад выкладывать на обозрение», «Лучше бы с ребенком время проводила, а не попой крутила…», «Для ребенка это плохо — громкая музыка, перегар и вечный шум».

Но большинство комментаторов встали на сторону Саши: «Главное, с каким лицом ты это исполняешь😂👍🏼», «Сашка - молодец», «Огнище», «Мамашка-огонь», «Тоже гуляла на свадьбе с малышкой!) ей было почти 5 месяцев!)», «Секси молодая мамочка!», «Мама рулит», «Классная, стройная, браво», «Саша молодец! Везде с ребенком! А другие скинут нянькам деток, и потом вспомнить нечего, как же рос их малыш», «Какая зажигательная мамочка», «Красивая мама, чувствует себя свободно! Если вы не можете переступить через свои комплексы и ... хотя бы не фууууукайте!!!!», «Правильно, Сашуля, ребенка нужно приучать к прекрасному, а музыка - это прекрасно. А мамочка в таком настроение позитивном - это вообще здорово».

А что вы думаете по этому поводу?