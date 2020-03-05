passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Молодая мать Саша Савельва похвалилась идеальной фигурой и длинными ногами, но нарвалась на жесткую критику

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Красивая Саша Савельева

Фото: Instagram

Певица приняла участие в стильной фотосессии, а результатами работы поделилась с подписчиками.

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в марте 2018 года впервые стала мамой. У нее с супругом Кириллом Сафоновым родиля сын Леон.

Певица пришла в форму быстро, вернув свои идеальные параметры. И теперь Саша Савельева похвасталась стройными и длинными ногами и стройной фигурой. Артистка опубликовала в Instagram стильное фото. В кадре Саша позирует в необычной позе с обнаженными бедрами. И половине подписчиков такой вид любимой певицы не понравился.

«Фуууууу, вам такое фото не к лицу!», «Бомбически сексуально и лицо здесь соответствует образу!», «Саша, это вам не идет!», «Как надоели эти голые задницы», «Почему всегда рот открыт? Это модно?», «Кошка», «Ужас, молодая мама», «Уже не знаешь как вы*ться, потому что нафиг никому не нужна», — посыпались противоречивые комментарии.

Напомним, Саша Савельева долго не могла забеременеть. Она рассказывала, что ее путь к материнству был трудным. Сын Савельевой и Сафонова родился через 9 лет после свадьбы своих родителей.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!