Молодая мать Саша Савельва похвалилась идеальной фигурой и длинными ногами, но нарвалась на жесткую критику

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в марте 2018 года впервые стала мамой. У нее с супругом Кириллом Сафоновым родиля сын Леон.

Певица пришла в форму быстро, вернув свои идеальные параметры. И теперь Саша Савельева похвасталась стройными и длинными ногами и стройной фигурой. Артистка опубликовала в Instagram стильное фото. В кадре Саша позирует в необычной позе с обнаженными бедрами. И половине подписчиков такой вид любимой певицы не понравился.