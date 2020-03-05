Молодая мать Саша Савельва похвалилась идеальной фигурой и длинными ногами, но нарвалась на жесткую критику
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в марте 2018 года впервые стала мамой. У нее с супругом Кириллом Сафоновым родиля сын Леон.
Певица пришла в форму быстро, вернув свои идеальные параметры. И теперь Саша Савельева похвасталась стройными и длинными ногами и стройной фигурой. Артистка опубликовала в Instagram стильное фото. В кадре Саша позирует в необычной позе с обнаженными бедрами. И половине подписчиков такой вид любимой певицы не понравился.
«Фуууууу, вам такое фото не к лицу!», «Бомбически сексуально и лицо здесь соответствует образу!», «Саша, это вам не идет!», «Как надоели эти голые задницы», «Почему всегда рот открыт? Это модно?», «Кошка», «Ужас, молодая мама», «Уже не знаешь как вы*ться, потому что нафиг никому не нужна», — посыпались противоречивые комментарии.
Напомним, Саша Савельева долго не могла забеременеть. Она рассказывала, что ее путь к материнству был трудным. Сын Савельевой и Сафонова родился через 9 лет после свадьбы своих родителей.
Фото и видео: Instagram
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