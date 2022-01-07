Саша Новикова — о своей беременности: «Те, кто говорят, что это прекрасно — меня бесят»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @howtosasha
В декабре 2021 года девушка сообщила о том, что ждет ребенка, выложив публикацию в своем аккаунте в Instagram с заметно округлившимся животом.
На каком месяце беременности находится Новикова — неизвестно, однако она уже познала все «прелести», которые несет за собой данное положение. Саша вышла в сториз своего Instagram и рассказала подписчикам о своем самочувствии. «Единственное позитивное, что я сейчас ощущаю — это отсутствие тошноты. Беременность — это очень сложно. Все, кто говорят, что это прекрасно, если честно, меня бесят. Но меня все сейчас бесит. Как-нибудь поделюсь своим опытом. Но сейчас хочу сказать, что это самый сложный период в моей жизни», — откровенно призналась она.
Фото: Instagram @howtosasha
Ребенка Саша ждет от Федора Инсарова, известного под псевдонимом Feduk, с которым она состоит в романтических отношениях с 2018 года. В мае 2021 года после почти трехлетнего романа блогер и музыкант тайно поженились. Бракосочетание прошло скромно, но со вкусом. Вместо пышного белого платья Саша предпочла костюм, состоящий из мини-юбки и укороченного пиджака, а Федор черному цвету костюма предпочел светло-болотный оттенок.
Фото: Instagram