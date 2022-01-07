Саша Новикова — о своей беременности: «Те, кто говорят, что это прекрасно — меня бесят»

В декабре 2021 года девушка сообщила о том, что ждет ребенка, выложив публикацию в своем аккаунте в Instagram с заметно округлившимся животом.

На каком месяце беременности находится Новикова — неизвестно, однако она уже познала все «прелести», которые несет за собой данное положение. Саша вышла в сториз своего Instagram и рассказала подписчикам о своем самочувствии. «Единственное позитивное, что я сейчас ощущаю — это отсутствие тошноты. Беременность — это очень сложно. Все, кто говорят, что это прекрасно, если честно, меня бесят. Но меня все сейчас бесит. Как-нибудь поделюсь своим опытом. Но сейчас хочу сказать, что это самый сложный период в моей жизни», — откровенно призналась она.