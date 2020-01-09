«Самые милые девочки»: Лариса Гузеева показала нежное фото с 19-летней красавицей-дочкой

Лариса души не чает в наследниках и часто, публикуя фотографии с ними, отключает комментарии, чтобы недоброжелатели не могли оставлять негативных комментариев. Но, в очередной раз поделившись нежной фотографией с дочерью-красавицей, Лариса Гузеева сделала исключение и собрала множество комплиментов от подписчиков.

«Только любовь делает нас людьми. Пусть вам всем в Новом Году будет тепло! Счастливо и радостно!», — пожелала Лариса Гузеева подписчикам.