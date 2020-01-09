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«Самые милые девочки»: Лариса Гузеева показала нежное фото с 19-летней красавицей-дочкой

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Гузеева

Фото: Instagram

Телеведущая пожелала всем подписчикам любви.

У актрисы и ведущей популярного ток-шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой двое детей — 27-летний сын Георгий и 19-летняя дочь Оля.

Лариса души не чает в наследниках и часто, публикуя фотографии с ними, отключает комментарии, чтобы недоброжелатели не могли оставлять негативных комментариев. Но, в очередной раз поделившись нежной фотографией с дочерью-красавицей, Лариса Гузеева сделала исключение и собрала множество комплиментов от подписчиков.

«Только любовь делает нас людьми. Пусть вам всем в Новом Году будет тепло! Счастливо и радостно!», — пожелала Лариса Гузеева подписчикам.

«Мои красоточки любимые!!! Счастья абсолютного вам!!!», — написала Катя Лель. «Самые красивые и любимые девочки. Дай вам бог счастья и удачи в этом 2020 году», — поздравила Ларису с дочкой Дана Борисова. «Мои красавицы!!! Будьте счастливы!!!», — присоединилась Татьяна Арнтгольц.

«Как же я вас обожаю», «Красавица дочка», «Ну до чего же вы девчонки красивые. Даже не внешне, это само собой, свет исходит от вас, настоящий, человеческий, не звездный», — отметили поклонники Ларисы.

Перед Новым годом Лариса Гузеева показала, как ее дочь выглядит в образе Снегурочки, а сама Ольга после праздников опубликовала фотографию со своим возлюбленным.

Фото и видео: Instagram

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